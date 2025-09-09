Σχεδόν τρία χρόνια μετά τον σχηματισμό της, η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή δυναμική, σύμφωνα με τον μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

Το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας συγκεντρώνει 29,5%, παραμένοντας πρώτη δύναμη. Στην κυβερνητική πλειοψηφία, η Φόρτσα Ιτάλια του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καταγράφει 8,8%, ενώ η Λέγκατου Ματέο Σαλβίνι φθάνει το 8,7%.

Στην αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει 21,5% και το Κίνημα Πέντε Αστέρων 12,9%. Ακολουθεί η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς – Οικολόγων με 6,9%.

Μεταξύ των μικρότερων κομμάτων, το Azione (Δράση) φθάνει το 3,5%, η Ζωντανή Ιταλία του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι το 2,9%, ενώ το φιλοευρωπαϊκό Περισσότερη Ευρώπη περιορίζεται στο 1,7%.

