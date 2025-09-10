Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα και καταγράφει τη στιγμή της άγριας δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Η νεαρή γυναίκα, που είχε εγκαταλείψει την Ουκρανία το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή για να βρει καταφύγιο στις ΗΠΑ μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της, φαίνεται να κοιτάζει με τρόμο τον 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, λίγο πριν εκείνος βγάλει μαχαίρι και τη χτυπήσει επανειλημμένα στον λαιμό και στο σώμα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.

Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Ο μαύρος δράστης, άστεγος και υπότροπος σε βίαια εγκλήματα, αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη το αιματοβαμμένο όπλο. Συνελήφθη δύο λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στον επόμενο σταθμό.

Την ίδια ώρα, το FBI ανακοίνωσε ότι ο Μπράουν κατηγορείται πλέον και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εκτός από τη δίωξη για φόνο που του είχε ήδη ασκηθεί από τις πολιτειακές αρχές. Οι νέες κατηγορίες συνεπάγονται ότι, εφόσον κριθεί ένοχος, είναι αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.

O 35χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας στη Σάρλοτ

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα περιγράφεται από φίλους και γνωστούς ως «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνης», που αγαπούσε τη γλυπτική, το σχέδιο μόδας και τη φροντίδα των ζώων. Η άγρια δολοφονία της έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και θλίψη στην ουκρανική διασπορά.

Η 23χρονη ζούσε στη Σάρλοτ μαζί με τη μητέρα της, τον αδελφό και την αδελφή της

