Με τον τίτλο «Enough» («Φτάνει πια») και υπότιτλο «Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και η επιδημία της αμερικανικής πολιτικής βίας», κυκλοφορεί το περιοδικό TIME, ασκώντας κριτική στο αιματηρό περιστατικό που συγκλονίζει τις ΗΠΑ και τονίζοντας την ανάγκη για τερματισμό της κλιμακούμενης πολιτικής βίας στη χώρα.

Η αφορμή είναι η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley και υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ο δράστης έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Το γεγονός αυτό επαναφέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το φαινόμενο της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά επιθέσεων κατά πολιτικών και ακτιβιστών, γεγονός που έχει οδηγήσει αναλυτές και αρχές να μιλούν για μια «επιδημία» βίας με πολιτικά κίνητρα.

Η συζήτηση για την οπλοκατοχή, τη ρητορική μίσους και τα όρια της ελευθερίας του λόγου αναμένεται να αναζωπυρωθεί, με τις αρχές να καλούνται να βρουν τρόπους αποτροπής νέων τραγωδιών.

