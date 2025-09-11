Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδέχθηκε με θερμά λόγια τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, Άλεξ Στουμπ, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της χώρας του στην υποστήριξη της Ουκρανίας και την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας. Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στουμπ για την αμέριστη στήριξη και την ενεργή συμμετοχή της Φινλανδίας στον αγώνα για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως η συνάντηση εστιάστηκε σε διάφορα ζητήματα, με έμφαση την εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία, η οποία αποδεικνύει την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας και την πρόθεση της Μόσχας να επεκτείνει τη στρατιωτική της δράση. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το περιστατικό αυτό μέσω του ουκρανικού και λευκορωσικού εναέριου χώρου δεν ήταν τυχαίο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των διεθνών πιέσεων προς τη Ρωσία.

«Η Ρωσία διατηρεί την ικανότητα να συνεχίσει και να επεκτείνει την επιθετικότητά της. Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, προκειμένου να περιοριστεί το επιθετικό δυναμικό της Ρωσίας», σημείωσε ο Ζελένσκι.

I am glad to welcome the President of Finland, @AlexStubb, to Ukraine – a friend of our state, a person who does so much to support us, to stop the war, and to reliably guarantee security.



Today, we held a substantive discussion on a wide range of issues. Significant attention… pic.twitter.com/xBDtZh7gmd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025

Επιπλέον, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Φινλανδία για την ενεργό υποστήριξη στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι η Ουκρανία προσβλέπει στην 19η δέσμη κυρώσεων της ΕΕ. Ακόμα, εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για τη στήριξη της Φινλανδίας στο ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας και την πρόοδο στην ένταξή της στην ΕΕ.

Ένα ξεχωριστό ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η ανάγκη ενίσχυσης των καταφυγίων στην Ουκρανία.

