Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα απονείμει μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, την ύψιστη πολιτική τιμή της χώρας.

Μιλώντας στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης για την 24η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι η απονομή θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. «Ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε μια ισχυρή φωνή για την ελευθερία. Η χώρα μας θα τον τιμήσει όπως του αξίζει», ανέφερε.

Το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει σημαντικά στον πολιτισμό, την επιστήμη, τη δημόσια υπηρεσία ή την κοινωνία. Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε απονείμει τη διάκριση, μεταξύ άλλων, στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Ρας Λίμπαου.

Ο Κερκ, ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» και ιδιαίτερα δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα, δολοφονήθηκε σε ηλικία 31 ετών κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ένοπλος τον πυροβόλησε στον λαιμό, προκαλώντας πανικό στο ακροατήριο.

Το FBI έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος φέρεται να κινήθηκε μέσω σκεπών για να φτάσει στο σημείο της επίθεσης και κατόπιν διέφυγε ανάμεσα στο πλήθος. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το όπλο της δολοφονίας σε δασική περιοχή, ένα αυτόματο πολυβόλο που εστάλη για ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

cnn.gr