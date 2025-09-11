Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές μετά από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος (DNC) στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις διεξήγαγαν ενδελεχείς ελέγχους στο κτίριο, αλλά δεν βρήκαν εκρηκτικά.



Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κόμματος ανέφερε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως η απειλή κρίθηκε μη αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου.

🚨 BREAKING: A bomb threat has been made at the Democrat National Committee HQ in DC



Low sense of urgency in the area, though.



Seems police have already determined this is bullsht.



The Democrats had to find a way to make themselves victims after they kiIIed Charlie Kirk pic.twitter.com/1msdRDLAE0 September 11, 2025

«Λόγω υπερβολικής προσοχής, η αστυνομία του Καπιτωλίου διεξάγει εσωτερικό έλεγχο του κτιρίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC), Κεν Μάρτιν.

Και συνέχισε: «Η πολιτική βία σε κάθε μορφή της δεν έχει θέση στη χώρα μας. Είμαστε ευγνώμονες στην αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και στην ασφάλεια του κτιρίου της DNC για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους».

BREAKING: Police in Washington DC are responding to a 'bomb threat' at the Democratic National Committee headquarters. They say a sweep of the building is underway, but no explosives have been found so far.https://t.co/gliWncwoca



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/ms0Y19t7dg September 11, 2025

Νωρίτερα, είχε εκδοθεί ειδοποίηση προς το προσωπικό, προειδοποιώντας τους να αποφύγουν τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσιγκτον. «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της DNC», έγραφε η ειδοποίηση.

