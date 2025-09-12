Η πρώτη ακρόαση της υπόθεσης που αφορά την ακύρωση του πανεπιστημιακού διπλώματος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (12/9) στο δικαστήριο των φυλακών Σηλυβρίας, υπό έντονη πολιτική φόρτιση και ισχυρή παρουσία υποστηρικτών.

Ο Ιμάμογλου εισήλθε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος, ενώ συμφοιτητές του από το πανεπιστήμιο έδωσαν το «παρών». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι το δικαστήριο επέτρεψε την υπεράσπισή του από τον φυλακισμένο δικηγόρο του, Μεχμέτ Πεχλιβάν, μια πρωτοφανής πρακτική για την τουρκική Δικαιοσύνη.

Η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας ώρας, ενώ ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, εισήλθε φωνάζοντας το σύνθημα «Δικαίωμα, νόμος, δικαιοσύνη». Κατά την εξέτασή του, όταν ο Ιμάμογλου απάντησε ότι διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα, η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται βασικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε ευθέως τον Τούρκο πρόεδρο για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. «Ο εισαγγελέας δεν έγραψε το κατηγορητήριο. Αυτός που γνώριζε ότι θα τον νικήσω στις εκλογές το έγραψε», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «διαδικασία πραξικοπήματος».

Ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε την ύπαρξη της υπόθεσης «ντροπή» και συνέδεσε την ημερομηνία με την επέτειο του πραξικοπήματος του 1980 υπό τον Κενάν Εβρέν. «Μακάρι η χώρα μας να μην ξαναβιώσει πραξικοπήματα, αλλά σήμερα ζούμε μία διαδικασία που θυμίζει πραξικόπημα», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι φορτώνει το τίμημα στην κοινωνία.

in.gr