Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε την Παρασκευή αεροσκάφος της United Airlines που εκτελούσε την πτήση 32 από την Ιαπωνία προς τις Φιλιππίνες, έπειτα από συναγερμό για πυρκαγιά στον χώρο αποσκευών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 50 λεπτά μετά την απογείωση, όταν οι πιλότοι διαπίστωσαν ένδειξη φωτιάς και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ιαπωνία. Το Boeing 737-800, με 142 επιβάτες και πλήρωμα, προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Κανσάι, κοντά στην Οσάκα, όπου το περίμεναν πυροσβεστικά και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Daily Mail, δεν διαπιστώθηκε εξωτερική ζημιά στο αεροπλάνο, ενώ έλεγχος στο αεροδρόμιο δεν εντόπισε ίχνη πυρκαγιάς. Παρά την κινητοποίηση, η αιτία του συναγερμού παραμένει αδιευκρίνιστη.

Η United Airlines επιβεβαίωσε ότι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την αναγκαστική εκκένωση μέσω των φουσκωτών τσουληθρών και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Η εταιρεία δεν παρείχε λεπτομέρειες για τον τρόπο που προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

