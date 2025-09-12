Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία δήλωση που προβλέπει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς τη λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Η απόφαση υιοθετήθηκε με 142 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 12 αποχές, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση κορυφής ηγετών από όλο τον κόσμο.

Το κείμενο, επτά σελίδων, βασίστηκε στη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία. Στη διάσκεψη δεν συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τα οποία μποϊκόταραν την εκδήλωση.

protothema.gr