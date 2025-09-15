Η Χαμάς φέρεται να έχει μετακινήσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά από τα υπόγεια τούνελ της σε άλλα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, κυρίως σε σπίτια και αντίσκηνα, με στόχο να δυσχεράνει την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού (IDF) στην Πόλη της Γάζας.

Την πληροφορία μετέδωσε η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση KAN, επικαλούμενη πηγές εντός Γάζας. Παράλληλα, η μητέρα του ομήρου Guy Gilboa-Dalal ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ο γιος της κρατείται στην Πόλη της Γάζας, μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πηγές του IDF, περισσότερα από 20.000 άτομα εγκατέλειψαν τη νύχτα την Πόλη της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εκτοπισμένων αμάχων σε πάνω από 350.000, με βάση τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής μονάδας COGAT (Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Παλαιστινιακά Εδάφη), Ghassan Alian, κατηγόρησε μέσω ανάρτησης σε κοινωνικό δίκτυο «ανώτερους αξιωματούχους της Γάζας και της Χαμάς» ότι επιχείρησαν να εκκενώσουν μέλη των οικογενειών τους σε τρίτες χώρες, μέσω του ισραηλινού μηχανισμού εκκένωσης, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές «υποκριτικές». Η COGAT ανέφερε ότι οι σχετικές αιτήσεις απορρίφθηκαν, χωρίς να δοθούν έγγραφα στη δημοσιότητα.

Η COGAT, που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, είναι αρμόδια για τον συντονισμό ανθρωπιστικών θεμάτων στη Γάζα.

