Αιχμές κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Η δήλωση αυτή αποτελεί απάντηση στην πρόσφατη τοποθέτηση του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Είναι προφανές και δεν χρειάζεται καμία επιπλέον επιβεβαίωση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, «το ΝΑΤΟ συμμετέχει de facto σε αυτόν τον πόλεμο», παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στο καθεστώς του Κιέβου.

Η Μόσχα θα κινηθεί νομικά κατά χωρών που θα προσπαθήσουν να κατασχέσουν τα περιουσιακά της στοιχεία

Νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η κατάσχεση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από ευρωπαϊκά κράτη θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Προειδοποίησε επίσης ότι η Μόσχα θα κινηθεί νομικά κατά όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο χρηματοδότησης της άμυνας της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Politico ανέφερε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και ανήκουν στη Ρωσία, προκειμένου να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, καθώς και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και των μεμονωμένων χωρών της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, μέχρι τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Η Ρωσία θα κινηθεί κατά των ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους», σε «όλα τα δυνατά διεθνή και εθνικά δικαστήρια» και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Protothema.gr