Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, έπειτα από εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιχείρηση μέσω Truth Social, δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο-ντοκουμέντο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το χτύπημα έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια δεύτερη επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης του Southcom. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς!) με προορισμό τις ΗΠΑ.

Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών. Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση. Προσοχή: Εάν μεταφέρεται ναρκωτικά που μπορούν να σκοτώσουν Αμερικανούς, σας καταδιώκουμε!

Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στις αμερικανικές κοινότητες εδώ και δεκαετίας, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. Όχι πια. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!».

