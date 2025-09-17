Σοκ προκάλεσε στο κοινό τσίρκου στο Ρίο ντε Τζανέιρο το τρομακτικό ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο, όταν η ακροβάτισσα Αλιάν Ντίας κατέρρευσε στο κενό την ώρα που εκτελούσε το εντυπωσιακό της νούμερο, κρεμασμένη μόνο από τα μαλλιά της.

Σύμφωνα με βίντεο που τράβηξαν θεατές, η πρόσδεση χαλάρωσε ξαφνικά και η Ντίας έπεσε με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στην αρένα.

Άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο

Διασώστες έσπευσαν αμέσως στο πλευρό της, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου, όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι, έλαβε «άμεση και αποτελεσματική περίθαλψη». Η κατάσταση της υγείας της δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως.

Ευθύνες και πρωτόκολλο ασφαλείας

Ο υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny, στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτισσα, απέδωσε το περιστατικό σε πιθανό λάθος της ίδιας και όχι σε τεχνική βλάβη.

«Σε αυτό το νούμερο, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο καλώδιο και η ίδια είναι υπεύθυνη για το δέσιμο σύμφωνα με το πρωτόκολλο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το τσίρκο αναμένει την ανάρρωσή της για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των επικίνδυνων ακροβατικών επιδείξεων, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα πρόληψης.

