Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε έναν Αυστραλό δημοσιογράφο ότι «πλήττει την Αυστραλία», έπειτα από ερώτηση σχετικά με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες όσο διατηρεί το αξίωμα του Λευκού Οίκου.

Ο δημοσιογράφος Τζον Λάιονς, από τον Αυστραλιανό Ραδιοφωνικό Οργανισμό (ABC), απηύθυνε στον Τραμπ το ερώτημα πόσο έχει αυξηθεί η προσωπική του περιουσία μετά την επιστροφή του στην προεδρία τον περασμένο Ιανουάριο.

«Δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ σημειώνοντας ότι τα παιδιά του χειρίζονται τις οικογενειακές επιχειρήσεις. «Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου».

Στη συνέχεια ο Τραμπ απείλησε τον δημοσιογράφο λέγοντας ότι θα συναντηθεί «πολύ σύντομα» με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι και θα τον ενημερώσει για την ερώτηση. «Θα του πω για εσάς. Δώσατε πολύ κακή εντύπωση».

Όταν ο δημοσιογράφος προσπάθησε να του θέσει άλλη μία ερώτηση, ο Τραμπ έφερε τον δείκτη του στα χείλη του προτού πει «σιωπή» και στη συνέχεια απομακρύνθηκε για να μιλήσει σε έναν άλλο εκπρόσωπο του Τύπου.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός επιδιώκει εδώ και μήνες μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μετά την ακύρωση την τελευταία στιγμή συνομιλίας τους, όταν ο Τραμπ αποχώρησε νωρίτερα του αναμενομένου από τη σύνοδο κορυφής της G20 τον Ιούνιο για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συνάντηση Τραμπ – Αλμπανέζι την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη

Ο Αλμπανέζι, που θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε στο ραδιόφωνο του δικτύου ABC τη Δευτέρα ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

«[Ο Τραμπ] θα παραθέσει μια δεξίωση την Τρίτη το βράδυ της επόμενης εβδομάδας. Επίσης, θα συναντηθούμε σε διάφορα φόρουμ που θα πραγματοποιηθούν από τώρα μέχρι το τέλος του έτους», σημείωσε.

Τους τελευταίους μήνες οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Αυστραλία έχουν επιδεινωθεί αφότου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναθεώρηση της σημαντικής συμφωνίας Aukus για υποβρύχια αξίας 239 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας μεταξύ της Ουάσιγκτον, της Βρετανίας και της Αυστραλίας, η οποία υπεγράφη προ τετραετίας.

Τον Απρίλιο η Αυστραλία επλήγη από δασμούς τουλάχιστον 10% σε όλες τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, με τον Αλμπανέζι να σχολιάζει ότι «δεν ήταν πράξη φίλου», όπως θυμίζει το BBC.

Η αντίδραση του Αυστραλού δημοσιογράφου στις απειλές Τραμπ

Ο Λάιονς δήλωσε μετά τη λακωνική απάντηση του Τραμπ ότι συνιστά «παράλογη ιδέα» ότι θα έβλαπτε τις σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων το να θέτει κανείς ευγενικά εύλογες ερωτήσεις.

ABC's John Lyons has fired back at Donald Trump's "absurd notion" that asking legitimate questions could damage relations b/w the US & Australia

"If our job as journalists is to hold truth to power, then surely asking legitimate questions politely…should be acceptable"

«Για μένα ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό να θέτω ερωτήσεις που δεν νομίζω ότι ήταν προκλητικές», δήλωσε ο δημοσιογράφος στο ABC, προσθέτοντας ότι οι ερωτήσεις του ήταν δίκαιες, βασισμένες σε έρευνα και δεν τέθηκαν με υβριστικό τρόπο.

Το ABC ανέφερε ότι οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου του ήταν μέρος έρευνας της εκπομπής «Four Corners», που διερευνά τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Λίγο μετά την τεταμένη συνομιλία μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε έναν επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου η οποία παρουσίαζε την απάντηση είχε τη λεζάντα: Ο Τραμπ «χτυπάει έναν αγενή ξένο χαμένο των Fake News».

