Τραγωδία πλήττει το κρατίδιο Ουτάρακαντ στη βόρεια Ινδία, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν μαζικές κατολισθήσεις και πλημμύρες, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 15 νεκρούς και 16 αγνοούμενους.

Συγκλονιστικά βίντεο από την πόλη Σαχαστραντχάρα δείχνουν λασπόνερα να κατακλύζουν δρόμους και κατοικίες, παρασύροντας καταστήματα και οχήματα, ενώ κάτοικοι προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν καταφύγιο.

«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο πρακτορείο ANI, περιγράφοντας τη δύναμη της καταστροφής.

Σύμφωνα με την Indian Express, δεκατρία πτώματα ανασύρθηκαν από την Ντεχραντούν, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε στην Πιτοραγκάρ και ένα στη Ναϊνιτάλ. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των 16 αγνοουμένων, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές που έχουν αποκλειστεί από τις κατολισθήσεις.

Το φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο για το Ουτάρακαντ, όπου συχνά σημειώνονται πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή και την άναρχη δόμηση σε ορεινές περιοχές. Μόλις τον Αύγουστο, πλημμύρες και κύματα λάσπης είχαν πλήξει το χωριό Νταράλι, με τις αρχές να αναφέρουν ακόμη και σήμερα 60 αγνοούμενους.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω κατολισθήσεων και πλημμυρών τις επόμενες ημέρες.

Protothema.gr