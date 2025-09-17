Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαζέλ Σμότριτς, προκάλεσε αντιδράσεις με δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντας τη Λωρίδα της Γάζας «φλέβα χρυσού για την κτηματαγορά». Μιλώντας σε συνέδριο ακινήτων την Τετάρτη, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον μελλοντικό σχεδιασμό της περιοχής.

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα χωρίσουμε τη γη σε ποσοστά», είπε ο Σμότριτς, προσθέτοντας πως «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, ήδη ολοκληρώθηκε. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να φύγει μετά τον πόλεμο.

Η Washington Post είχε αναφέρει μέσα στον Αύγουστο ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της (πάνω από 500.00 άνθρωποι) για να μετεγκατασταθεί. Μάλιστα πολλοί θα έφευγαν μόνιμα.

Παρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την επανεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας, μέλη της ακροδεξιάς κυβέρνησης, μεταξύ τους ο Σμότριτς, φαίνεται να προωθούν διαφορετική ατζέντα.

Ο ίδιος μάλιστα, απέρριψε τη δήλωση του Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ θα χρειαστεί να γίνει ένα είδος «σούπερ Σπάρτης». «Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», λέει.

