«Η Γάζα, μια πόλη χιλιετιών, με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου κατοίκων, από τις πιο πυκνοκατοικημένες στον κόσμο, δείχνει να ζει τις τελευταίες της στιγμές». Το συγκλονιστικό αυτό σχόλιο της γαλλικής εφημερίδας Le Monde αποτυπώνει το κλίμα απόγνωσης, καθώς ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει την αιματηρή χερσαία επιχείρησή του για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αδιάκοπα.

Η περιοχή, ήδη βυθισμένη σε κατάσταση λιμού, έχει μετατραπεί σε πραγματική «ζώνη μάχης». Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, πολλοί γιατί αδυνατούν να διαφύγουν, άλλοι γιατί αρνούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, παρά την εντολή του ισραηλινού στρατού για μαζική μετακίνηση προς τον νότο. Ο εφιαλτικός αυτός εκτοπισμός συνθέτει ένα σκηνικό επιβίωσης με αβέβαιο μέλλον για τους Παλαιστίνιους που παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη.

«Δεν αντέχουμε άλλο, είμαστε εξουθενωμένοι», είπε τις προάλλες ένας κάτοικος της Γάζας στο πρακτορείο Reuters.

«Δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να φύγουμε. Δεν έχουμε κανένα μέσο για να πάμε νότια, όπως μας λένε», είπε ένας άλλος.

«Δεν υπάρχουν σκηνές ή οι τιμές είναι υπερβολικές. Είναι φθηνότερο να πεθάνεις», δήλωσε την Τετάρτη στο πρακτορείο AFP μια 44χρονη Παλαιστίνια στη Γάζα.

Μόνο για την ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού, το κόστος ανέρχεται σε περίπου 900 δολάρια, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC στην Ιερουσαλήμ, ενώ οι σκηνές κοστίζουν -εν μέσω αυξημένης ζήτησης στη Λωρίδα της Γάζας- έως και 1.500 δολάρια εκάστη, γράφει η Süddeutsche Zeitung σε ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ.

«Ακόμα κι αν θέλουμε να φύγουμε από την πόλη, υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε; Θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος; Γι’ αυτό προτιμώ να πεθάνω εδώ, στη Σάμπρα, τη γειτονιά μου», είπε τηλεφωνικά στο Reuters ο Άχμεντ, δάσκαλος στην υπό ισοπέδωση περιοχή.

Ουδείς γνωρίζει με σαφήνεια εν τω μεταξύ πόσοι ακριβώς από το ένα εκατομμύριο κατοίκους της την έχουν εγκαταλείψει.

Αυτά, ενώ εννέα στους δέκα κατοίκους σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά στα σχεδόν δύο χρόνια του πολέμου.

Πορεία προς το άγνωστο

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για 400.000 αμάχους που είχαν ήδη εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας προς νότο. Ο ΟΗΕ εκτιμούσε ότι ήταν οι μισοί.

«Κάποιοι που ακολούθησαν τις εντολές του στρατού να εκκενώσουν τη ζώνη λένε ότι δεν βρήκαν χώρο για να στήσουν τις σκηνές τους και έτσι επέστρεψαν στον βορρά», γράφει το BBC.

Στον νότο, άλλωστε -εκεί όπου η κυβέρνηση Νετανιάχου θέλει να στριμώξει πάνω από 2 εκατομμύρια ψυχές, ήτοι τον συνολικό πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας- οι καταυλισμοί είναι υπερπλήρεις, με άθλιες συνθήκες.

Ειδικά στο παραλιακό αλ-Μαουάσι, οι σκηνές φτάνουν μέχρι τα νερά της Μεσογείου. Υπάρχει έλλειψη τροφίμων και καθαρού νερού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και ομάδες αρωγής. Η αποχέτευση είναι άγνωστη λέξη και η ιατρική περίθαλψη από ελλιπής, έως αδύνατη.

Νέος χάρτης που δημοσίευσε στο Facebook η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία COGAT -επισήμως σε ρόλο «Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων» στα παλαιστινιακά εδάφη- υποτίθεται ότι δείχνει ελεύθερες περιοχές στο νότο.

«Είναι δύσκολα προσβάσιμες», γράφει η ανταποκρίτρια της Süddeutsche Zeitung στο Τελ Αβίβ.

Μέχρι και η ηγεσία του ισραηλινού στρατού έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι, ελλείψει ασφαλών καταφυγίων, οι νέες διαταγές εκκένωσης της Πόλης της Γάζας συνιστούν (άλλη μια) παραβίαση του διεθνούς δικαίου, γράφει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και άλλες ΜΚΟ χαρακτήρισαν κοροϊδία τις διαβεβαιώσεις του Ισραήλ ότι θα ενισχύσει τις υποδομές στη νότια Γάζα.

Οι αναφερόμενες εργασίες για επαναλειτουργία του βομβαρδισμένου Ευρωπαϊκού Νοσοκομείου, στη Χαν Γιούνις, γίνονται σε περιοχή εκκένωσης, με κατεστραμμένους δρόμους.

Ένας νέος αγωγός νερού από την Αίγυπτο, εν τω μεταξύ, που κατασκευάζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την «ανθρωπιστική ζώνη» στο αλ-Μαουάσι, έχει ήδη υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς.

Η δε ποιότητα του νερού χαρακτηρίζεται ακατάλληλη, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΟΥ.

Προς μόνιμο εκτοπισμό;

Αμφιλεγόμενη ακόμη και κατά την ίδια τη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ -καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο και τους εν ζωή εναπομείναντες ομήρους- η επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας γίνεται με πολιτική εντολή της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στα χρονικά του Ισραήλ.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή -εξαιρουμένων των ΗΠΑ- ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, επικαλούμενος τις έως τώρα άκαρπες διαπραγματεύσεις για νέα κατάπαυση του πυρός.

Κάτι βέβαια που φρόντισε ο ίδιος να συμβεί, βομβαρδίζοντας μέλη του πολιτικού γραφείου και διαπραγματευτές της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ.

Συνεχίζει δε τα πολεμικά -και όχι μόνον- σχέδιά του για τον αιματοβαμμένο παλαιστινιακό θύλακα με τις προφανείς «ευλογίες» της Ουάσιγκτον.

Όχι τυχαία, η χερσαία επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας άρχισε πριν καλά-καλά ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ούτε δύο 24ωρα μετά, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς χαρακτήριζε τη Λωρίδα της Γάζας κτηματομεσιτικό «κελεπούρι».

Ανέφερε μάλιστα ότι είναι ήδη σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη μεταπολεμική μοιρασιά του παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα, που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οραματίζεται να μετατρέψει σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Στο μεσοδιάστημα, η δημόσια συζήτηση φουντώνει στο Ισραήλ, ακόμη και στην Κνεσέτ (την ισραηλινή Βουλή) επί σχεδίων «μεταφοράς πληθυσμού» από τη Λωρίδα της Γάζας σε άλλες χώρες.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου μιλά για «εθελοντική μετανάστευση».

Όμως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει ήδη από τον περασμένο Μάιο -σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένα πρακτικά επιτροπής της Κνεσέτ, που αποκάλυψε η εφημερίδα Maariv- την «καταστροφή όλο και περισσότερων σπιτιών» στη Γάζα, ώστε οι Παλαιστίνιοι «να μην έχουν πού να επιστρέψουν».

«Το μόνο προφανές αποτέλεσμα θα είναι ότι οι κάτοικοι της Γάζας θα επιλέξουν να μεταναστεύσουν εκτός της Λωρίδας», είχε πει.

«Το κύριο πρόβλημά μας είναι να βρούμε χώρες που θα τους φιλοξενήσουν».

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν, εν μέσω επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, τη βόρεια Γάζα (REUTERS/Mahmoud Issa)

«Η ζοφερή αλήθεια»

«Παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι στο αμυντικό κατεστημένο γενικά αντιτίθενται στην επιχείρηση και παρά τον έντονο σκεπτικισμό του ισραηλινού κοινού, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αποτελεσματική διαμαρτυρία ενάντια σε αυτό το επικίνδυνο βήμα που κάνει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου», γράφει ο αρθρογράφος της Haaretz, Άμος Χάρελ.

«Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημά του από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια», εξηγεί σε ανάλυση με τίτλο «Η ζοφερή αλήθεια».

«Ο Νετανιάχου έχει πάψει εδώ και καιρό να δείχνει ενδιαφέρον για την τύχη των ομήρων. Οι δηλώσεις του δεν περιέχουν καμία έκφραση συναισθήματος προς αυτούς, αλλά απλώς άδεια λόγια και μια αποφασιστική επιλογή να συνεχίσει έναν ατέρμονο πόλεμο, επειδή η διακοπή του θα έθετε σε κίνδυνο την πολιτική του επιβίωση», επισημαίνει.

«Η δολοφονία των ομήρων από τη Χαμάς θα του έδινε, στην πραγματικότητα, ένα πρόσχημα για να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση. Όπως οι κυβερνητικοί εταίροι του από τη μεσσιανική Δεξιά, ποθεί την πλήρη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας και την εκδίωξη του πληθυσμού της».

Ενόσω, δε, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γάζα, ο εποικισμός της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης συνεχίζεται, με τον Νετανιάχου να διακηρύττει τις προάλλες ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

«Πρόκειται για εθνοκάθαρση, το δίδυμο της γενοκτονίας», λέει σε συνέντευξη του ο Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκίντεον Λέβι, επικρίνοντας τη διεθνή κοινότητα ότι προσφέρει στους Παλαιστίνιους μόνο «ελπίδες» και τον επίδοξο Νομπελίστα Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ ως βασικό παράγοντα για τη συνέχιση ενός καταστροφικού πολέμου, που θα μπορούσε να έχει τερματίσει με «ένα τηλεφώνημα».

