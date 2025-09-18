Η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και στη Βόρεια Κορέα αναδεικνύει την ανισότητα στη μεταξύ τους σύμπραξη, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το γερμανικό ίδρυμα Friedrich Naumann.

Η έκθεση του φιλελεύθερου think tank, με τίτλο «Άνιση Σύμπραξη», σημειώνει ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει παραδώσει στη Μόσχα μεγάλες ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού προσωπικού, ενώ η στήριξη που λαμβάνει ως αντάλλαγμα είναι περιορισμένη, με ελάχιστο αντίκτυπο στην οικονομία της Βόρειας Κορέας.

Η ερευνήτρια Ολένα Γκουσεΐνοβα, από τη Σεούλ, εκτίμησε ότι από το 2023 η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με όπλα αξίας τουλάχιστον 5,6 δισ. δολαρίων και έχει αποστείλει περίπου 15.000 στρατιώτες για να στηρίξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ρωσικό αντιστάθμισμα υπολογίζεται μεταξύ 450 εκατ. και 1,2 δισ. δολαρίων, βάσει επίσημων στοιχείων, πληροφοριών υπηρεσιών και άλλων πηγών. Η Πιονγκγιάνγκ φέρεται να έχει λάβει κυρίως προμήθειες τροφίμων και ορισμένα αντιαεροπορικά συστήματα, αλλά ελάχιστα σε σκληρό νόμισμα.

Η έρευνα επισημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις προστριβών στους κόλπους της άτυπης συμμαχίας. Πρόσφατα, βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχθηκαν ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επέκριναν τις ρωσικές δυνάμεις για «φτωχό συντονισμό» και «στρατηγικά σφάλματα» κατά την αρχική τους ανάπτυξη στην Ουκρανία.

Από αυτό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα NK News που εδρεύει στη Σεούλ, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Μόσχα για τις μεγάλες αρχικές απώλειες σε στρατιώτες.

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS εκτιμά ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στον πόλεμο. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας εκτιμούν επίσης ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι δυσαρεστημένος από την περιορισμένη ανταπόκριση της Ρωσίας στην αποστολή στρατιωτών.

Ρωσία και Βόρεια Κορέα υπέγραψαν το 2024 στρατηγική συμφωνία σύμπραξης, με την οποία δεσμεύονται να παρέχουν αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ