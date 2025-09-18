Θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το Ισραήλ με τη δολοφονία του Ρεπουμπλικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός πριν από λίγες ημέρες σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την κριτική που είχε ασκήσει στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μία από τις πιο διαδεδομένες φήμες αφορά συλλυπητήρια επιστολή του αρχιραββίνου των Σεφαραδιτών Εβραίων, Νταβίντ Γιόσεφ, προς την οικογένεια του Κερκ. Στα μέσα παρουσιάστηκαν δύο εκδοχές της επιστολής: η μία με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή οκτώ ημέρες πριν από τη δολοφονία, και η άλλη με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σύγχυση. Η αυθεντικότητα της πρώτης δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η αποστολή της επιστολής από τον αρχιραββίνο θεωρήθηκε ασυνήθιστη, καθώς παραδοσιακά οι προκαθήμενοι της εβραϊκής κοινότητας σπάνια σχολιάζουν γεγονότα που δεν σχετίζονται άμεσα με το Ισραήλ ή τον εβραϊκό κόσμο.

Για αηδιαστικά ψέματα που μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Κατάρ, μίλησε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απάντησε για πρώτη φορά στις φήμες το πρωί της Πέμπτης, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές «τερατώδες ψέμα» και αφήνοντας υπόνοιες ότι μπορεί να υποκινούνται ή να χρηματοδοτούνται από το Κατάρ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Νετανιάχου είπε: «Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί, είπε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο πιο γρήγορα θα εξαπλωθεί. Κάποιος έχει κατασκευάσει ένα τερατώδες ψέμα, ότι το Ισραήλ είχε κάποια σχέση με τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό είναι παράλογο. Είναι ψευδές. Είναι εξωφρενικό».

Netanyahu speaks for 2 minutes about how Israel did not kill Charlie Kirk.pic.twitter.com/snPmfWmVFL September 18, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαίνεσε τον Κερκ για τον «ενθουσιώδη φιλοϊσραηλινό ακτιβισμό του», τονίζοντας ότι είχαν μιλήσει πολλές φορές και ότι τον είχε προσκαλέσει πρόσφατα να επισκεφθεί το Ισραήλ. «Χαιρέτιζα τις περιστασιακές διαφορετικές απόψεις του, επειδή αυτή είναι η ουσία μιας ελεύθερης χώρας και ήξερα ότι οι προτάσεις του προέρχονταν πάντα από την καρδιά του, από την αγάπη του για το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Νετανιάχου σημείωσε: «Ορισμένοι διαδίδουν αυτές τις αηδιαστικές φήμες, ίσως από εμμονή, ίσως με χρηματοδότηση από το Κατάρ. Ο Κερκ αξίζει τιμή, όχι ψέματα».

