Η Πόλη της Γάζας βυθίστηκε σήμερα σε σιωπή, καθώς η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν σε ολόκληρη τη Λωρίδα, ενώ κάτοικοι ανέφεραν την παρουσία ισραηλινών αρμάτων μάχης σε κομβικά σημεία που οδηγούν προς το κέντρο. Η διακοπή στις τηλεπικοινωνίες εκλαμβάνεται από πολλούς ως προμήνυμα κλιμάκωσης των χερσαίων επιχειρήσεων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης και τις τελευταίες ημέρες βομβαρδίζουν τις συνοικίες Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, από όπου θα μπορούσαν να προελάσουν προς τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος του πληθυσμού.

«Η διακοπή του ίντερνετ και των τηλεφωνικών γραμμών είναι κακός οιωνός. Ανέκαθεν αποτελούσε σημάδι ότι κάτι πολύ άγριο θα συμβεί», δήλωσε ο Ισμαήλ, κάτοικος της Γάζας, ο οποίος μίλησε χρησιμοποιώντας e-SIM από παράκτια περιοχή στο δυτικό τμήμα της πόλης. Όπως περιέγραψε, «η κατάσταση γύρω μου είναι απελπιστική. Άνθρωποι σε σκηνές και σε σπίτια ανησυχούν για τη ζωή τους. Πολλοί δεν μπορούν να φύγουν και πολλοί δεν θέλουν να το κάνουν».

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα ή πυρά σε όλη τη Λωρίδα, εκ των οποίων εννέα στην Πόλη της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Εταιρία Τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες διεκόπησαν «λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης και της στοχοποίησης των βασικών διαύλων του δικτύου».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας, «διαλύοντας τρομοκρατική υποδομή» και «εξαλείφοντας τρομοκράτες». Στην ανακοίνωση δεν έγινε αναφορά στη διακοπή τηλεπικοινωνιών ούτε δόθηκαν λεπτομέρειες για την παρουσία αρμάτων μάχης. Παράλληλα, το Ισραήλ ανέφερε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα.

Από τις 10 Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πάρει τον έλεγχο της πόλης, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι την εγκατέλειψαν. Ωστόσο, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν, πολλοί σε κατεστραμμένα σπίτια ή αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Στη Σέιχ Ραντουάν κάτοικοι δήλωσαν ότι είδαν άρματα στην καρδιά της γειτονιάς τους, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησαν τέσσερα παγιδευμένα οχήματα χωρίς οδηγό, με τις εκρήξεις να καταστρέφουν πολλά σπίτια. Αντίστοιχες σκηνές καταγράφηκαν στο Τελ Αλ-Χάουα, νοτιοανατολικά του κέντρου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι ανοίγει επιπλέον δίοδο εξόδου από την πόλη για 48 ώρες, καλώντας τους πολίτες να κινηθούν προς τα νότια. Σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις αρωγής, περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη βόρεια Γάζα από την Κυριακή έως χθες, Τετάρτη. Παρά ταύτα, οι εκτιμήσεις του Ισραήλ και της Χαμάς ανεβάζουν σε πάνω από μισό εκατομμύριο τους πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

