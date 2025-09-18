Ο στρατός της Ουκρανίας διεξάγει αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις μάχες «σφοδρές» στην περιοχή Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. «Οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και καιρό και στην οποία βασίζονταν», είπε.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε ότι συνάντησε στρατιώτες που συμμετέχουν στη μάχη για την ανακατάληψη εδαφών κοντά στη Ντομπροπίλια, μετά τις ταχείες προελάσεις των ρωσικών δυνάμεων τον Αύγουστο.

Donetsk Region. I met with our warriors taking part in the Dobropillia counteroffensive. I spoke with the defenders, thanked them for their achievements, and presented them with state awards. I also received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the progress of… pic.twitter.com/QgNH0GoLDr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

«Βήμα–βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ανταλλαγή σορών

Παράλληλα, η Ουκρανία παρέλαβε τις σορούς 1.000 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου, στο πλαίσιο της τελευταίας ανταλλαγής με τη Ρωσία, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περισσότεροι από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν επιστραφεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, ύστερα από διαδοχικές ανταλλαγές που προέκυψαν από συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα φέτος.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για τους αιχμαλώτους πολέμου ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εργαστούν για την ταυτοποίηση των σορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ