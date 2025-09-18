Ο αριθμός των θυμάτων από τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο στην Πόλη του Μεξικού ανήλθε στους 21 νεκρούς, οκτώ ημέρες μετά το περιστατικό. Όπως ανακοίνωσε η δήμαρχος Κλάρα Μπρουγάδα, άλλοι δύο τραυματίες υπέκυψαν, ενώ 27 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Συνολικά 36 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο.
Η τραγωδία σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε σχεδόν 50.000 λίτρα υγραερίου (LPG) εξερράγη σε πολυσύχναστο δρόμο στη συνοικία Ισταπαλάπα, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της μεξικανικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της εισαγγελίας, το δυστύχημα αποδίδεται στην υπερβολική ταχύτητα με την οποία κινούνταν το βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να εκραγεί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θύματα.