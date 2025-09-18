Ο αριθμός των θυμάτων από τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο στην Πόλη του Μεξικού ανήλθε στους 21 νεκρούς, οκτώ ημέρες μετά το περιστατικό. Όπως ανακοίνωσε η δήμαρχος Κλάρα Μπρουγάδα, άλλοι δύο τραυματίες υπέκυψαν, ενώ 27 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Συνολικά 36 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο.

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε σχεδόν 50.000 λίτρα υγραερίου (LPG) εξερράγη σε πολυσύχναστο δρόμο στη συνοικία Ισταπαλάπα, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της μεξικανικής πρωτεύουσας.

🚨 #Alerta l Imágenes impactantes muestran cómo comenzó la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de la Concordia, #Iztapalapa ⚠️ Lo que parecía un tránsito habitual terminó en tragedia 💥 Mira aquí el momento exacto de la explosión 👇 pic.twitter.com/exbc1bm61K September 11, 2025

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της εισαγγελίας, το δυστύχημα αποδίδεται στην υπερβολική ταχύτητα με την οποία κινούνταν το βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να εκραγεί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θύματα.

protothema.gr