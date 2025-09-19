Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπλόκαρε ξανά χθες Πέμπτη την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδίου απόφασης που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας αγανάκτηση και έντονες αντιδράσεις από κράτη–μέλη που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

Είναι «ζοφερή στιγμή» για το Συμβούλιο, δήλωσε ο πρεσβευτής του Πακιστάν Ασίμ Ιφτιχάρ Άχμαντ. «Ο κόσμος βλέπει. Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά, η αγωνία των μανάδων να συνταράσσει τη συνείδησή μας», πρόσθεσε, υποσχόμενος πως θα «συνεχίσουμε να δρούμε, να μιλάμε».

«Σας ζητούμε συγγνώμη που αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να σώσει τα παιδιά σας», είπε ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπενζαμά, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Γάζας. «Σας ζητούμε συγγνώμη που ο κόσμος μιλά για δικαιώματα, αλλά αρνείται τα δικά σας, των Παλαιστινίων».

Πολλά μέλη του Συμβουλίου εκφράζουν πλέον δημόσια την απόγνωσή τους για την αδυναμία άσκησης πίεσης στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστεί το μαρτύριο των αμάχων στη Γάζα.

Το απορριφθέν κείμενο (14 ψήφοι υπέρ, 1 κατά) ζητούσε την άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» και την «άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων».

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη απορρίψει επανειλημμένα παρόμοιες πρωτοβουλίες, πιο πρόσφατα τον Ιούνιο, για να προστατεύσει τον στενό σύμμαχό της Ισραήλ. Το σχέδιο «δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα επί του πεδίου, το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας», υποστήριξε η αμερικανίδα διπλωμάτισσα Μόργκαν Όρταγκους.

«Δεν συμπεριλάμβανε καταδίκη της Χαμάς. Αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι συνθηκολόγηση», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ Ντάνι Ντάνον.

Η πρεσβεύτρια της Δανίας Κριστίνα Μάρκους Λάσεν εξήγησε πως το μήνυμα του σχεδίου ήταν ότι το Συμβούλιο «δεν γυρίζει την πλάτη στους άμαχους που πεθαίνουν από πείνα, ούτε στους ομήρους, κι απαιτεί κατάπαυση του πυρός». «Μια γενιά ολόκληρη διατρέχει κίνδυνο να χαθεί, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και της πείνας και της απελπισίας (…) Είναι η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, η ανθρωπιστική και ανθρώπινη αποτυχία, αυτή που μας ανάγκασε να δράσουμε», τόνισε.

Η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ για τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κλιμακώνεται ενόψει της ετήσιας συνόδου υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Έπειτα από δυόμισι μήνες απόλυτου αποκλεισμού, το Ισραήλ επέτρεψε τον Μάιο περιορισμένη είσοδο φορτηγών του ΟΗΕ στη Γάζα, όμως οι υπηρεσίες του διεθνούς οργανισμού υπογραμμίζουν ότι οι ποσότητες είναι «σταγόνα στον ωκεανό».

Στις 22 Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα κατάσταση λιμού στον παλαιστινιακό θύλακο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ισραήλ, το οποίο απέρριψε την έκθεση.

Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας κατ’ εντολή του ΟΗΕ – χωρίς να εκφράζεται εξ ονόματός του – κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, με πρόθεση να «καταστρέψει» τους Παλαιστινίους, συμπέρασμα που η κυβέρνηση Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε ως «σκανδαλώδες».

