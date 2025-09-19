Τα αμερικανικά βραδινά talk show επέστρεψαν την Πέμπτη, με τα βλέμματα στραμμένα στην αιφνίδια απόφαση του ABC να διακόψει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλιά του για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε το «κόψιμο» του δημοφιλούς late show, οι παρουσιαστές κινήθηκαν στις γνώριμες ράγες της πολιτικής σάτιρας, έχοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς να επιτεθούν ευθέως στην κυβέρνηση και σχεδόν αποφεύγοντας να αναφερθούν ευθέως στη δολοφονία, σχολίασαν με αιχμηρό χιούμορ την πίεση που δέχεται η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία εγγυάται την ελευθερία του λόγου, αφήνοντας ταυτόχρονα σαφείς υπαινιγμούς για την υπόθεση Κίμελ.

Ο Τζον Στιούαρτ έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο Comedy Central, παρουσιάζοντας με σαρκασμό το «εντελώς νέο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση Daily Show, με τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας».

Με τρεμάμενο βλέμμα και νευρικές κινήσεις, υποδύθηκε ότι ζητούσε διαρκώς επιβεβαίωση από τους παραγωγούς, λέγοντας πως έχει ετοιμάσει μια «διασκεδαστική, ξεκαρδιστική εκπομπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης», πριν εμφανιστεί απογοητευμένος.

Ο Στιούαρτ άνοιξε την εκπομπή σχολιάζοντας ότι την παρουσιάζει από «τη γεμάτο εγκληματικότητα βόθρο που είναι η πόλη της Νέας Υόρκης. Είναι μια τεράστια καταστροφή που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Η Εθνική Φρουρά κάποιου θα έπρεπε να εισβάλει σε αυτό το μέρος, σωστά;».

Στη συνέχεια, άσκησε σφοδρή κριτική στον Τραμπ και κυβερνητικά στελέχη, μίλησε για την ελευθερία του λόγου και παρουσίασε με σατιρικό ύφος ένα τραγούδι αφιερωμένο στον πρόεδρο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος διαθέτει μια «αξιολόγηση ταλέντου» στο γραφείο του, «ένα απολύτως επιστημονικό όργανο» που μετρά κυρίως την ευγένεια προς το πρόσωπό του και όταν πέσει κάτω από ένα όριο, «πρέπει να ειδοποιηθεί η FCC για να απειλήσει τις προοπτικές εξαγοράς για συγχωνεύσεις δικτύων αξίας δισ. δολαρίων».

Η εκπομπή Jimmy Kimmel Live! κόπηκε την Τετάρτη, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του παρουσιαστή για τον φερόμενο δολοφόνο του Κερκ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, απαίτησε από το ABC να αναλάβει δράση, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα παρέμβει ο ίδιος.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι ο Κίμελ είχε συζητήσεις με στελέχη της Disney για το μέλλον του ίδιου και της εκπομπής.

«Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ», δήλωσε με τη σειρά του ο Σεθ Μέγερς στο NBC. «Αν με έχετε δει ποτέ να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, ήταν απλώς AI».

Seth Meyers tonight: “I just want to say, before we get started here that I’ve always admired and respected Mr. Trump… and if you’ve ever seen me say anything negative about him, that’s just AI.” pic.twitter.com/rzDMiPO9g6 — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 19, 2025

Ο Μέγερς, σχολιάζοντας την απειλή του Τραμπ ότι ίσως η δική του εκπομπή είναι η επόμενη που θα ακυρωθεί, τόνισε πως αυτός και η ομάδα του «θα συνεχίσουν να κάνουν την εκπομπή τους όπως πάντα, με ενθουσιασμό και ακεραιότητα», χαρακτηρίζοντας «προνόμιο και τιμή» τη φιλία του με τον Κίμελ.

Στο Tonight Show του NBC, ο Τζίμι Φάλον είπε ότι ξύπνησε «με 100 μηνύματα από τον πατέρα μου που έλεγαν “Λυπάμαι που ακύρωσαν την εκπομπή σου”». Στη συνέχεια δήλωσε: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω τι συμβαίνει και κανείς δεν ξέρει, αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ. Είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και αγαπητός τύπος».

Ο Φάλον πρόσθεσε πως, παρά τις ανησυχίες για λογοκρισία, θα συνεχίσει να καλύπτει την επικαιρότητα, παρουσιάζοντας μάλιστα την επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο με χιουμοριστικό τρόπο, καθώς κάθε επικριτικό σχόλιο αντικαθίστατο από μια φωνή που επαινούσε τον πρόεδρο ως «απίστευτα όμορφο» ή μετέτρεπε το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν σε Τζεφ Γκόλντμπλουμ.

Jimmy reacts to ABC’s decision to suspend @JimmyKimmel after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF? #FallonTonight pic.twitter.com/v5wLrPEAOM — The Tonight Show (@FallonTonight) September 19, 2025

Τέλος, ο Στίβεν Κόλμπερτ στο Late Show του CBS επιτέθηκε στη Disney για το ότι υπέκυψε, όπως είπε, στις πιέσεις του Καρ, ενώ κατηγόρησε τον τελευταίο πως βρήκε προσβλητικά τα σχόλια του Κίμελ. «Ξέρεις ποιες είναι οι αξίες της κοινότητάς μου;» είπε. «Η ελευθερία του λόγου».

Υπενθύμισε μάλιστα ότι σε tweet του 2020 ο ίδιος ο Καρ είχε υποστηρίξει ότι οι παρουσιαστές δεν πρέπει να λογοκρίνονται, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Μην πείτε στον Μπρένταν Καρ ότι ο Μπρένταν Καρ είπε αυτό, γιατί θα βάλει τον Μπρένταν Καρ να ακυρώσει τον Μπρένταν Καρ».

Πρώτη Τροπολογία

Πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Μπεν Στίλερ και η Τζέιμι Λι Κέρτις, εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανησυχία τους για τις εξελίξεις.

Στο μεταξύ οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ότι ο Τραμπ επιτίθεται στο δικαίωμα των Αμερικανών στην ελευθερία του λόγου, το οποίο προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην υποχωρήσουν στον εκβιασμό της κυβέρνησης.

«Έπειτα από χρόνια που παραπονιόταν για την κουλτούρα ακύρωσης (cancel culture), η τρέχουσα κυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο απειλώντας να αναλάβει δράση εναντίον των δημοσιογραφικών ομίλων, αν δεν φιμώσουν ή δεν απολύσουν τους δημοσιογράφους και τους σχολιαστές που δεν της αρέσουν», κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του ο Ομπάμα.

Στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, αλλά και της τρέχουσας, ο Τραμπ έχει απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες εκπομπής τοπικών καναλιών, τις οποίες εγκρίνει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) μια κατ’ όνομα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή.

Η ακύρωση της εκπομπής του Κίμελ ανακοινώθηκε αφού ο πρόεδρος της FCC Μπρένταν Καρ – που διορίστηκε στη θέση από τον Τραμπ το 2017– απείλησε να ερευνήσει τα σχόλια του παρουσιαστή για τον Κερκ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ είπε: «Διάβασα κάπου ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα είναι σε ποσοστό 97% εναντίον μου, ξαναλέω 97% αρνητικά, και παρ’ όλα αυτά κέρδισα και με ευκολία και στις επτά αμφίρροπες πολιτείες» στις περσινές προεδρικές εκλογές.

«Όταν έχεις ένα τηλεοπτικό δίκτυο και έχεις βραδινές εκπομπές και το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στον Τραμπ, μόνο αυτό κάνουν, δεν επιτρέπεται να το κάνουν. Είναι βραχίονας του Δημοκρατικού κόμματος», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου εκτίμησε ότι «ίσως» θα πρέπει να χάσουν την άδειά τους κάποια κανάλια τα οποία «παρουσιάζουν μόνο αρνητικές ειδήσεις για εμένα». Αλλά αυτό «εξαρτάται από τον Μπρένταν Καρ», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social σχολίασε ότι η ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ είναι «καταπληκτικά νέα για την Αμερική», ενώ συνεχάρη το ABC που «επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «ο Κίμελ έχει μηδενικό ταλέντο και χειρότερη ακροαματικότητα ακόμη και από τον Κολμπέρ, αν αυτό είναι δυνατό»

Και κατέληξε απειλώντας τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερς: «Τώρα μένουν ο Τζίμι και ο Σεθ, δύο εντελώς αποτυχημένοι στο NBC των ψευδών ειδήσεων. Η ακροαματικότητά τους είναι επίσης φρικτή, κάντο NBC!!!», προτρέποντας το τηλεοπτικό δίκτυο να τους απολύσει.

Ο Καρ όταν ρωτήθηκε χθες για τους δύο αυτούς παρουσιαστές σχολίασε στο CNBC: «Θα δούμε τι θα γίνει».

«Βρισκόμαστε εν μέσω μιας μαζικής αλλαγής στη δυναμική του οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης που οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι δομές που προέκυψαν από την εκλογή του προέδρου Τραμπ», ενώ πρόσθεσε «δεν έχουμε δει ακόμη όλες τις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής».

