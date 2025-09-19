Μια 23χρονη Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα λίγες ώρες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε, όταν το δαχτυλίδι που της χάρισε ο σύντροφός της αποδείχθηκε πολύ μικρό και διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος στο δάχτυλό της.

Η Ιόνα Χάνταγουεϊ είπε το «ναι» στον 20χρονο Τζέικομπ Μπουγλιαρέλο σε ένα ιταλικό εστιατόριο στην πόλη Κρου, έπειτα από οκτώ μήνες σχέσης. Η χαρά της όμως μετατράπηκε σε αγωνία, καθώς το δάχτυλο της άρχισε να πρήζεται έντονα και το κόσμημα δεν μπορούσε να αφαιρεθεί.

Το ζευγάρι κατέληξε στο νοσοκομείο Leighton, όπου οι γιατροί επιχείρησαν με διάφορες μεθόδους –από υγρό πιάτων μέχρι σπάγκο– να αφαιρέσουν το δαχτυλίδι, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, αποφασίστηκε να κοπεί το ασημένιο κόσμημα ώστε να σωθεί το δάχτυλο της 23χρονης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι γιατροί προειδοποίησαν ότι αν είχε περιμένει μέχρι το επόμενο πρωί, θα κινδύνευε να χάσει εντελώς το δάχτυλό της λόγω νέκρωσης. «Θα μπορούσα να το είχα χάσει. Ευτυχώς πήγα αμέσως στο νοσοκομείο», ανέφερε η Ιόνα.

Παρά την περιπέτεια, το ζευγάρι δηλώνει ευτυχισμένο και ελπίζει ότι το δαχτυλίδι θα μπορέσει να επισκευαστεί. «Είμαι αρραβωνιασμένη αλλά δεν αισθάνομαι έτσι, αφού δεν το φοράω. Έχω μόνο μια φωτογραφία να δείχνω», είπε η 23χρονη.

Η ίδια πρόσθεσε ότι είναι ανακουφισμένη που η πρόταση δεν έγινε στο ταξίδι που ετοιμάζονταν να κάνουν στην Τουρκία, καθώς τότε θα χρειαζόταν νοσηλεία σε ξένη χώρα.

