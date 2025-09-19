Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εξετάσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, κατά την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου. Τη σχετική δήλωση έκανε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ειδικότερα, ο Αντόνιο Κόστα σημειώνει σε ανάρτησή του:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει σθεναρά την αλληλεγγύη της προς την Εσθονία.

Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί άλλη μια απαράδεκτη πρόκληση.

Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πλευράς, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης της πίεσης στη Ρωσία.

Θα εξετάσουμε τη συλλογική μας απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου».

