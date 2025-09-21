Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια ακτή της Τουρκίας, οδηγώντας σε εκκενώσεις ξενοδοχείων στο δημοφιλές θέρετρο Μπελέκ.
Ερασιτεχνικά βίντεο καταγράφουν δραματικές σκηνές από τη νυχτερινή απομάκρυνση παραθεριστών, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι νέα εστία εκδηλώθηκε ανάμεσα στις περιοχές Κουντού και Μπελέκ, επιβαρύνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση στην επαρχία Αττάλειας, η οποία πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από διαδοχικές πυρκαγιές.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Antalya Hakkında, η φωτιά απείλησε θερμοκήπια καλλιέργειας φράουλας και κινείται πλέον προς τις μεσογειακές ακτές.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 800 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 14 αεροσκαφών και 20 ελικοπτέρων.