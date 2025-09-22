Ο Τζέβον Καστρίλο ήταν μόλις πέντε ετών όταν η μητέρα του, Σίσι Λάιλς, σκοτώθηκε στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσφατα, ο 30χρονος σήμερα άνδρας βίωσε μια συγκινητική επανασύνδεση με τη μητέρα του, όταν παρέλαβε ένα γράμμα που εκείνη είχε γράψει λίγο πριν τον τραγικό θάνατό της. Σύμφωνα με τη New York Post, η πρώην νηπιαγωγός του, Τάμι Θέρμαν, βρήκε την ευκαιρία να του χαρίσει αυτό το ανεκτίμητο ενθύμιο, με αφορμή τη γέννηση του πρώτου του παιδιού.

Στο γράμμα, η Σίσι Λάιλς εκφράζει περηφάνια για τον μικρό τότε Τζέβον: «Αγαπητή κυρία Θέρμαν, ο Τζέβον διάβασε χθες το βράδυ ένα βιβλίο που έφερε από τη βιβλιοθήκη. Το διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλος. Του είπα ότι θα σας έγραφα ένα σημείωμα για να σας πω πόσο εξαιρετική δουλειά έκανε. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του στο σπίτι. Και πάλι, σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και το θάρρος που επιδεικνύετε στη δουλειά σας. Σίσι Λάιλς».

Η νηπιαγωγός κράτησε το γράμμα για σχεδόν 25 χρόνια, παρότι για ένα διάστημα είχε χάσει τα ίχνη του μαθητή της. «Ως μητέρα, ξέρω πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να βλέπουν τα λόγια της μητέρας τους. Ήταν μια υπέροχη γυναίκα και εσύ ένας υπέροχος μαθητής», είπε συγκινημένη η Θέρμαν, ενώ ο Τζέβον διάβαζε το σημείωμα με δάκρυα στα μάτια.

Οι τελευταίες στιγμές της Σίσι Λάιλς

Η Σίσι Λάιλς, αεροσυνοδός της United Airlines, έχασε τη ζωή της στην πτήση 93, την οποία κατέλαβαν τρομοκράτες της Αλ Κάιντα. Αμέσως μετά την αεροπειρατεία, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της, αφήνοντας στον τηλεφωνητή του το συγκλονιστικό μήνυμα: «Έχουν καταλάβει το αεροπλάνο, προσπαθώ να μείνω ήρεμη. Έχουμε κάνει στροφή και άκουσα ότι υπάρχουν αεροπλάνα που έχουν συντριβεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ελπίζω να μπορέσω να δω ξανά το πρόσωπό σου, αγάπη μου. Σ’ αγαπώ».

Στις 10 το πρωί, λίγο πριν το μοιραίο, μίλησε ξανά στον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας το σχέδιο που καταστρώνανε εκείνη και άλλοι επιβάτες: να ρίξουν βραστό νερό στους αεροπειρατές για να ανακτήσουν τον έλεγχο. «Ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε τώρα. Συμβαίνει τώρα!», ήταν τα τελευταία της λόγια.

Στις 10:03 π.μ., το αεροσκάφος συνετρίβη σε χωράφι στην Πενσυλβάνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 40 επιβάτες. Οι αρχές πιστεύουν ότι στόχος των τρομοκρατών ήταν η Ουάσινγκτον – πιθανώς το Καπιτώλιο ή ο Λευκός Οίκος – αλλά το σχέδιό τους ματαιώθηκε χάρη στην ηρωική αντίσταση των επιβατών.

Σήμερα, ένα άγαλμα της Σίσι Λάιλς στέκει στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα, εκεί όπου ο γιος της Τζέβον ζει πλέον με το τρίμηνο παιδί του, δίνοντας συνέχεια στη μνήμη και την κληρονομιά της μητέρας του.

