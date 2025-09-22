Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε την κατάργηση των πρόσθετων δασμών που είχαν επιβληθεί σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα από το 2018.

Η απόφαση αφορά 22 κατηγορίες προϊόντων, από αλκοολούχα ποτά και καπνό μέχρι καλλυντικά και πολυτελή αυτοκίνητα, και ανακοινώθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αρχική επιβολή των μέτρων είχε γίνει ως αντίδραση στους περιορισμούς που επέβαλε η Ουάσινγκτον σε τουρκικά προϊόντα, κυρίως στον χάλυβα και το αλουμίνιο. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης, η Άγκυρα είχε επιβάλει αυξήσεις δασμών, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 140% σε συγκεκριμένες αμερικανικές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών αλκοολούχων και των επιβατικών/αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Η νέα κίνηση θεωρείται είτε ως αποδοχή αποκλιμάκωσης είτε ως προληπτικό βήμα ενόψει των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο ηγετών.