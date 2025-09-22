Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, ανακοίνωσε από τη Νέα Υόρκη ότι θα διεκδικήσει τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επιμένοντας στην ανάγκη να επανατοποθετηθεί ο Οργανισμός στο κέντρο της αποστολής του: την ειρήνη και την ασφάλεια. Η ανακοίνωση έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αργεντινός αξιωματούχος επέμεινε πως σήμερα το σώμα «δεν εκπληρώνει πια την αποστολή του να διατηρεί την παγκόσμια ειρήνη».

Ο Γκρόσι υποστήριξε ότι ο ΟΗΕ πρέπει να επιστρέψει στα θεμελιώδη του καθήκοντα και να αποκτήσει ουσιαστική επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις. Όπως σημείωσε ο ίδιος, «Ο ΟΗΕ βρίσκεται σε μια περίπλοκη θέση αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε την περίληψη της φιλοσοφίας του για τον ρόλο του οργανισμού: «Πιστεύω ότι είναι δυνατό να έχουμε έναν ΟΗΕ που μετράει». Παράλληλα προειδοποίησε κατά της διασποράς προτεραιοτήτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θέλοντας να κάνεις τα πάντα, καταλήγεις να μην κάνεις τίποτα».

Ο Γκρόσι βασίζει την υποψηφιότητά του στην εμπειρία που απέκτησε διευθύνοντας τον ΔΟΑΕ, όπου, όπως είπε, προσπάθησε να συνομιλήσει «με όλους» και να λειτουργεί ως συνομιλητής που μπορεί να γίνει αποδεκτός ευρύτερα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η εμπειρία τον καθιστά ικανό να διαμεσολαβήσει και να αναζωογονήσει την ικανότητα του ΟΗΕ να παρεμβαίνει στις κρίσεις.

Η θητεία του σημερινού γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες λήγει στο τέλος του 2026, και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη λίστα υποψηφίων. Ο Γκρόσι δήλωσε ότι δεν θα μπει σε εικασίες για πιθανούς υποστηρικτές, λέγοντας πως «πρόωρο να το πω», ενώ πρόσθεσε ότι στο τέλος ελπίζει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη.

Η διαδικασία ορισμού του γενικού γραμματέα προβλέπει πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας και διορισμό από τη Γενική Συνέλευση, διαδικασία που δίνει στα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ τη δυνατότητα να μπλοκάρουν έναν υποψήφιο. Ο Γκρόσι δήλωσε ότι η επιδίωξή του είναι να επαναφέρει τον ΟΗΕ στην «πρωταρχική του αποστολή», χωρίς ωστόσο να αγνοεί και τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα που χειρίζεται ο οργανισμός, όπως η ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον.