Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στον τηλεοπτικό σταθμό ABC την Τρίτη, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αναστολή της, η οποία είχε αποφασιστεί λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσαν τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συζητήσεις με τον παρουσιαστή και την Walt Disney Company, η οποία αναγνώρισε ότι τα σχόλια ήταν ατυχή.

«Περάσαμε τις τελευταίες μέρες κάνοντας σοβαρές συζητήσεις με τον Τζίμι και, έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε με την εκπομπή την Τρίτη» ανέφερε η Disney σε ανακοίνωσή της.

Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή ελήφθη μετά τις απειλές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, ο οποίος δήλωσε ότι θα ανακαλούσε τις άδειες των τοπικών καναλιών του δικτύου, αν το ABC δεν έπαιρνε μέτρα για τα σχόλια του παρουσιαστή, τα οποία χαρακτήρισε ως «την πιο αρρωστημένη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρξει».

Μεταξύ άλλων, ο Κίμελ είχε επιτεθεί επιτέθηκε στη «MAGA συμμορία», λέγοντας ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν τον δολοφόνο του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ως οτιδήποτε άλλο εκτός από μέλος τους, προσπαθώντας να κερδίσουν πολιτικούς πόντους από αυτό.

Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή καταδικάστηκε από συνδικάτα, φιλελεύθερους νομοθέτες και διάσημους παράγοντες του Χόλιγουντ, όπως ο πρώην παρουσιαστής της εκπομπής Late Show, ο θρυλικός Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο οποίος δήλωσε: «Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή προσπαθείς να κολακεύσεις μια αυταρχική, εγκληματική κυβέρνηση στον Λευκό Οίκο».

Αντίθετα, μερικοί συντηρητικοί πανηγύρισαν την απόφαση της ABC. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ο παρουσιαστής απολύθηκε λόγω «κακών ποσοστών τηλεθέασης», αφού είπε «κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο, όπως ο Τσάρλι Κερκ».

protothema.gr