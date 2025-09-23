Μία αεροπορική τραγωδία αποφεύχθηκε στο παραπέντε το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Nice Côte d’Azur στη Νότια Γαλλία, όταν δύο επιβατικά αεροσκάφη έφτασαν σε απόσταση μόλις τριών μέτρων το ένα από το άλλο.

Αεροσκάφος της EasyJet, που ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό τη Νάντη, βρέθηκε ξαφνικά απέναντι σε αεροπλάνο της Nouvelair, το οποίο επιχειρούσε να προσγειωθεί στον λάθος διάδρομο μέσα σε έντονη βροχόπτωση, λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ (τοπική ώρα).

Οι επιβάτες της EasyJet άκουσαν έναν εκκωφαντικό βρυχηθμό τη στιγμή που το αεροσκάφος της Nouvelair επιτάχυνε την τελευταία στιγμή για να αποφύγει τη σύγκρουση, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η διοίκηση του αεροδρομίου επέρριψε ευθύνες στους πιλότους της Nouvelair, ενώ ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό μίλησε για «δυνητικά καταστροφική σύγκρουση που αποφεύχθηκε οριακά» και ζήτησε άμεση έρευνα από την υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Nouvelair A320 almost collides with an easyJet A320 on the runway at Nice Côte d'Azur airport.



EasyJet flight U24706 had lined up on the runway Sunday evening while Nouvelair flight BJ586 was about to land on the same runway.



The easyJet captain reportedly stated to the… pic.twitter.com/s25F04pSmG — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 22, 2025

Σύμφωνα με τη Le Figaro, οι πιλότοι της EasyJet, σε κατάσταση σοκ, αρνήθηκαν να συνεχίσουν την πτήση, αφήνοντας τους περίπου 300 επιβάτες καθηλωμένους στο αεροδρόμιο. «Ο κυβερνήτης βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση σοκ», κατέθεσε επιβάτης της πτήσης.

Και τα δύο αεροσκάφη καθηλώθηκαν στο έδαφος για συλλογή δεδομένων πτήσης. Η αρμόδια υπηρεσία χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα από τα πιο επικίνδυνα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη εδώ και χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.

