«Φως» στα παρασκήνια της οικογενείας Μασκ ρίχνει δημοσίευμα των New York Times, που αποκαλύπτουν ότι παιδιά, βιολογικά και θετά, του Έρολ Μασκ, τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση από το 1993 μέχρι και σήμερα. Τα περιστατικά φέρονται ότι έγιναν σε Νότια Αφρική και Καλιφόρνια, ενώ τα μέλη της οικογένειας έχουν απευθυνθεί στον Έλον Μασκ, ζητώντας τη βοήθειά του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, παρότι ο Έλον Μασκ είναι λαλίστατος για πολλά πράγματα της ζωής του, υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο δεν αναφέρεται. Πρόκειται για την ψυχρότητα στις σχέσεις του με τον πατέρα του, που διαρκεί πολλά χρόνια.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι σημαντικός παράγοντας τη ρήξη του Έλον Μασκ με τον πατέρα του αποτελούν οι καταγγελίες εις βάρος του Έρολ Μασκ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Μάλιστα, συγγενείς έχουν προσεγγίσει τον ιδρυτή της Tesla ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να έχει αναλάβει δράση, όπως δείχνουν γράμματα, email και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας.

Από το 1993 η πρώτη καταγγελία

Η πρώτη καταγγελία χρονολογείτε από το 1993, όταν η τότε τετράχρονη θετή κόρη του Έρολ Μασκ είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο σπίτι.

Δέκα χρόνια αργότερα, η θετή κόρη είπε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της. Ορισμένα μέλη της οικογένειας έχουν κατηγορήσει τον Έρολ Μασκ ότι κακοποίησε δύο από τις κόρες του και έναν θετό γιο. Το τελευταίο περιστατικό φέρεται ότι έγινε μόλις το 2023, όταν μέλη της οικογένειας και κοινωνικός λειτουργός προσπάθησαν να παρέμβουν μετά από καταγγελία ότι ο τότε 5χρονος γιος του είχε δηλώσει ότι ο πατέρας του τον ακούμπησε στους γλουτούς.

Αρχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων δείχνουν ότι άνοιξαν τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες. Οι δύο έκλεισαν, ενώ ασαφές παραμένει τι έχει συμβεί στην τρίτη. Ο 79χρονος Έρολ Μασκ δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα.

«Βλέπουμε καθημερινά αυτά τα παιδιά να υποφέρουν»

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει ρήξη στην οικογένεια. Κάποιοι συγγενείς ζήτησαν βοήθεια από τον μεγαλύτερο γιο, Έλον. Περίπου το 2010, συγγενής έγραψε στον Έλον Μασκ ένα γράμμα 5 σελίδων για μερικές από τις κατηγορίες και του ζήτησε να παρέμβει. «Χρειαζόμαστε πραγματικά τη συμβουλή, τη βοήθεια και την καθοδήγησή σου σε αυτά τα ζητήματα γιατί βλέπουμε καθημερινά αυτά τα παιδιά να υποφέρουν», έγραψε ο συγγενής στο γράμμα, το οποίο είδαν οι New York Times.

Δεν είναι σαφές αν ο Έλον Μασκ διάβασε το γράμμα, όμως ένας βοηθός του έστειλε μήνυμα σε συγγενή, ενώ ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη στη θετή οικογένεια και τα αδέρφια του από τον τρίτο γάμο του πατέρα του. Κάποτε προσπάθησε να κρατήσει αυτά τα μέλη της οικογένειας στην Καλιφόρνια, όπου θα ήταν μακριά από τον Έρολ Μασκ. Δεν ενεπλάκη όμως στις αστυνομικές έρευνες στη Νότια Αφρική.

Ισχυρή επιρροή

Στο παρελθόν, ο Έρολ Μασκ, έχει ισχυρή επιρροή στην οικογένεια. Η πρώην θετή κόρη, για την οποία κατηγορήθηκε ότι άγγιξε στα 4 της, είπε ότι στα 20 της έκανε παιδί μαζί του. Αγωνίστηκε με τη χρήση ναρκωτικών, ενώ η μητέρα της, που παντρεύτηκε δύο φορές τον Έρολ, πάλεψε με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο Έρολ Μασκ «άφησε ένα τεράστιο τραύμα στην οικογένειά μας», δήλωσε η Έλμι Σμιτ, αδερφή της τρίτης συζύγου, που υποστήριξε ότι έχει στείλει email στον Έλον Μασκ.

Απο protothema.gr