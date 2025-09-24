Η Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμη για ενδεχόμενο πόλεμο έως το 2029, χρονιά κατά την οποία ΝΑΤΟ και Βερολίνο θεωρούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε άλλη νατοϊκή χώρα. Το μήνυμα αυτό επαναλαμβάνουν ανώτατοι αξιωματούχοι, εντείνοντας τις προετοιμασίες και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, παρά τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας ότι δεν υφίσταται τέτοια απειλή.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο στρατηγός και αρχίατρος Ραλφ Χόφμαν προειδοποίησε ότι σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία η Γερμανία θα πρέπει να μπορεί να περιθάλπει «ρεαλιστικά σχεδόν 1.000 τραυματίες στρατιώτες ανά ημέρα». Ο ίδιος τόνισε πως «η φύση του πολέμου έχει αλλάξει δραματικά στην Ουκρανία», επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται πλέον από επιθέσεις drones.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις υπογραμμίζουν ότι σε ένα μελλοντικό σενάριο πολέμου η ταχεία μεταφορά τραυματιών θα πρέπει να γίνεται με ευελιξία, ακόμη και μέσω τρένων ή λεωφορείων, όπως ήδη συμβαίνει στην Ουκρανία. Ο Χόφμαν εκτιμά ότι θα απαιτούνταν τουλάχιστον 15.000 διαθέσιμες κλίνες στα νοσοκομεία της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της εκπομπής Panorama του γερμανικού δημόσιου δικτύου NDR, πολλά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα για ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο. Σε αρκετές μονάδες δεν υπάρχει σαφής καθορισμός του ρόλου τους σε περίπτωση αμυντικού πολέμου ή μεταφοράς τραυματιών από το εξωτερικό.

Νοσοκομειακή μονάδα στη βόρεια Γερμανία ανέφερε στο NDR ότι έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να θεσπίσει «εθνικές κατευθυντήριες γραμμές» για το ποιες υποδομές πρέπει να προετοιμαστούν. Μέχρι στιγμής, τέτοιες οδηγίες δεν έχουν δοθεί.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι ελάχιστα νοσοκομεία διαθέτουν υπόγεια καταφύγια, ενώ μόλις το 20% σχεδιάζει αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, το 41% των νοσοκομείων δεν μπόρεσε να απαντήσει για το πόσο θα επαρκούσαν τα αποθέματα νερού σε περίπτωση διακοπής, ενώ το 18% δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς ρεύμα για πάνω από μία εβδομάδα.

Τα μεγάλα νοσοκομεία της Γερμανίας είναι υποχρεωμένα να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης για 72 ώρες, ωστόσο τα ευρήματα καταδεικνύουν σημαντικά κενά στην ετοιμότητα.

