Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χαμάς, εστιάζοντας κυρίως στην πόλη της Γάζας.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας –υπό τη διοίκηση της Χαμάς– και τα νοσοκομεία του θύλακα έκαναν λόγο για αλλεπάλληλες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια της νύχτας, τόσο στην πόλη της Γάζας όσο και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, στην περιοχή μεταξύ Ράφα και Χαν Γιούνις.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 22 σε αεροπορικό βομβαρδισμό αποθήκης κοντά στην αγορά Φίρας, στον ανατολικό τομέα της πόλης, όπου είχαν καταφύγει «δεκάδες» άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά.

Μάρτυρες περιγράφουν πως ανασύρθηκαν πολλά πτώματα, ακόμη και μικρών παιδιών, από τα ερείπια της αποθήκης και της γύρω περιοχής, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό.

Israeli fighter jets bomb and destroy the Bank of Palestine building in eastern Gaza City. pic.twitter.com/LbP1mBw9hO — HatsOff (@HatsOffff) September 24, 2025

«Βοηθήστε μας!»

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες ότι επρόκειτο να πλήξει με «άνευ προηγουμένου σφοδρότητα» την πόλη της Γάζας, έπειτα από τη φυγή χιλιάδων κατοίκων της μπροστά στη μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση που καταγγέλθηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Ενισχυμένο από την αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα την έναρξη πολεμικής εκστρατείας, χερσαίας και αεροπορικής, κατά του βορείου τομέα του θύλακα, με στόχο, όπως ισχυρίστηκε, την εξάλειψη της Χαμάς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, στο τέλος του Αυγούστου, ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 550.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την ζώνη έκτοτε, 450.000, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην Γάζα.

Αλλά επιτόπου, είναι πολλοί οι Παλαιστίνιοι που δηλώνουν ότι το ταξίδι είναι υπερβολικά πολυδάπανο και επικίνδυνο.

Ο Θάερ Σακρ, 39 ετών, δήλωσε σήμερα στο AFP ότι εγκατέλειψε χθες συνοικία της πόλης της Γάζας για να κατευθυνθεί προς το νότο μαζί με την σύζυγο, τα παιδιά και την αδελφή του. Όμως, τα ισραηλινά τανκς στον παραλιακό δρόμο άνοιξαν πυρ εναντίον τους και η αδελφή του σκοτώθηκε. Οι υπόλοιποι αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν την πόλη της Γάζας για να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. «Απευθύνω έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο: βοηθήστε μας! Ζητώ από το Ισραήλ: θέλετε να απομακρυνθούμε, αλλά πώς να το κάνουμε καθώς δεν έχουμε χρήματα, ούτε μέσα μεταφοράς, ούτε τόπο να πάμε;».

protothema.gr