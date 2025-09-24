Στον παρατεταμένο και εξαντλητικό πόλεμο στην Ουκρανία, οι εύθραυστες ισορροπίες ταλαντεύονται ανάμεσα στην ελπίδα και την απόγνωση. Η απρόσμενη όμως δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «η Ουκρανία μπορεί να νικήσει», προκάλεσε αιφνιδιασμό και σύγχυση, με πολλούς Ουκρανούς να μην γνωρίζουν πώς να ερμηνεύσουν τη στροφή αυτή.

Εκεί που παλαιότερα πίεζε το Κίεβο να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία για να μην χάσει κι άλλα εδάφη, ο Τραμπ τόνισε ότι πιστεύει πλέον πως η Ουκρανία όχι μόνο μπορεί να επιβιώσει από τη ρωσική επίθεση, αλλά και να νικήσει, ανακτώντας όλα τα εδάφη της. Σκιαγράφησε μια εικόνα ρωσικής οικονομίας σε κατάρρευση και στρατού που μοιάζει με «χάρτινη τίγρη».

Οι δηλώσεις του έγιναν δεκτές με ευγνωμοσύνη αλλά και επιφύλαξη. Ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν και τις χαιρέτισε, παραδέχτηκε ότι «λίγο» τον εξέπληξε η έντασή τους. Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωρίζει, ωστόσο, πως πρέπει να συνεχίσει να κινητοποιεί συμμάχους, καθώς οι ΗΠΑ υποχωρούν από τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο με αυξανόμενη μάλιστα ταχύτητα. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση λέγοντας ότι: «Ο 21ος αιώνας δεν διαφέρει πολύ από τον προηγούμενο· όποιος λαός θέλει ειρήνη, πρέπει να οπλίζεται. Είναι αφύσικο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα: τα όπλα κρίνουν ποιος θα επιβιώσει».

Παρά τη στροφή Τραμπ, πολλοί Ουκρανοί αντιμετώπισαν τα λόγια του με σκεπτικισμό, τονίζοντας ότι μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Ο βουλευτής Μίκολα Κνιαζίτσκι σε ουκρανικό μέσο επεσήμανε ότι οι δηλώσεις δεν περιείχαν τίποτα καινούργιο για τον τερματισμό του πολέμου, ούτε δέσμευση για αυξημένη αμερικανική βοήθεια.

Η Μόσχα απέρριψε τις δηλώσεις, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, να λέει: «Η Ρωσία είναι αρκούδα· και δεν υπάρχουν χάρτινες αρκούδες». Επί της ουσίας αποδεχόμενος πως η περίοδος που η Ουάσιγκτον του Τραμπ θα δέχεται τις ρωσικές καθυστερήσεις χωρίς την παραμικρή ουσιαστική εξέλιξη έχει τελειώσει όπως «όλα τα ωραία».

Μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Τραμπ έλεγε στον Ζελένσκι ότι «δεν έχει χαρτιά να παίξει». Ακόμη και μετά την τελετουργική υποδοχή του Πούτιν στην Αλάσκα, που έδειχνε ότι είχε πειστεί από τη Μόσχα, φαινόταν πως θεωρούσε αναπόφευκτη την απώλεια ουκρανικών εδαφών. Όμως, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι κατανοεί καλύτερα τις στρατιωτικές και οικονομικές ισορροπίες και πιστεύει πλέον ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πραγματικότητα πάντως παραμένει αδυσώπητη: η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, διαθέτει πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό και συνεχίζει να προωθείται σε ορισμένα μέτωπα, παρά τις απώλειες. Η ουκρανική αντεπίθεση έχει επιτύχει περιορισμένες ανακαταλήψεις, αλλά όχι αποφασιστικά πλήγματα.

Ο Ζελένσκι επιμένει πως η Ρωσία ασφυκτιά οικονομικά λόγω κυρώσεων και επιθέσεων στις ενεργειακές της υποδομές. Ο Τραμπ επικαλέστηκε τα προβλήματα αυτά για να υποστηρίξει ότι «τώρα είναι η στιγμή να δράσει η Ουκρανία». Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος θα είναι μακρύς. Και ενώ η Ρωσία συνεχίζει να παρουσιάζει αντοχές, το Κίεβο εστιάζει στη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας με τη συμμετοχή Βρετανίας, Γαλλίας και άνω των 30 χωρών, ελπίζοντας σε έναν αμερικανικό «δίχτυ ασφαλείας».

Η κατάληξη του ίδιου του Τραμπ πάντως στην ανάρτησή του στο ιδιόκτητο Truth Social αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να μην είναι η τελευταία «αναστροφή» ή «υποχώρηση» από το προσκήνιο και τις συνέπειες του Πολέμου, είναι αυτό το «Καλή τύχη σε όλους» η μόνη ίσως φράση της συνολικής τοποθέτησης του Αμερικανού Προέδρου που έχει κάτι το «χειροπιαστό».

protothema.gr