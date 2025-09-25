Οι βρετανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε επιφυλακή μετά από «τεράστια έκρηξη» που σημειώθηκε σε αποθήκη στη βιομηχανική ζώνη του Σουίντον, στην Αγγλία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματίες, ενώ ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά. Η αστυνομία του Γουίλτσιρ ανέφερε ότι πρόκειται για «σοβαρό περιστατικό» στη Βιομηχανική Περιοχή Γκράουντγουελ, στην οδό Κρόμπτον, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών ασθενοφόρου για την ασφάλεια της περιοχής.

WATCH: 'Serious explosion' at warehouse in Swindon in Wiltshire, England, police say. pic.twitter.com/L26kSkLnUU September 24, 2025

Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε αμέσως μετά την έκρηξη, που φαίνεται να σημειώθηκε σε μία από τις μονάδες του συγκροτήματος. Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα.

🚨BREAKING: Dashcam footage from the explosion in Swindon, UK.



A dozen emergency vehicles are currently at the scene on Groundwell Industrial Estate battling the aftermath of the explosion which was seen and felt around the town. pic.twitter.com/AJH2qFDIet — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 24, 2025

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες ανήκει σε τυπογραφική εταιρεία με την επωνυμία ESP Smile.

Huge #Explosion at an Industrial Site in #Swindon, #UK.



The blaze erupted at the Groundwell Trading Estate in Swindon this evening – where emergency crews are understood to have carried out an evacuation with a large cordon in place.



It happened at a warehouse used by printing… pic.twitter.com/3d5MwpOB0h September 24, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στα κοινωνικά δίκτυα ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν από την ισχυρή έκρηξη, ενώ δεκάδες βίντεο κατέγραψαν την τεράστια στήλη καπνού που υψώνεται στον ουρανό.

protothema.gr