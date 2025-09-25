Οι βρετανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε επιφυλακή μετά από «τεράστια έκρηξη» που σημειώθηκε σε αποθήκη στη βιομηχανική ζώνη του Σουίντον, στην Αγγλία.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματίες, ενώ ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά. Η αστυνομία του Γουίλτσιρ ανέφερε ότι πρόκειται για «σοβαρό περιστατικό» στη Βιομηχανική Περιοχή Γκράουντγουελ, στην οδό Κρόμπτον, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών ασθενοφόρου για την ασφάλεια της περιοχής.
Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε αμέσως μετά την έκρηξη, που φαίνεται να σημειώθηκε σε μία από τις μονάδες του συγκροτήματος. Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα.
Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες ανήκει σε τυπογραφική εταιρεία με την επωνυμία ESP Smile.
Αυτόπτες μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στα κοινωνικά δίκτυα ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν από την ισχυρή έκρηξη, ενώ δεκάδες βίντεο κατέγραψαν την τεράστια στήλη καπνού που υψώνεται στον ουρανό.