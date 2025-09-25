Η Ουκρανία και η Συρία προχώρησαν στην επίσημη αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων, ύστερα από συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο είχε διακόψει τις σχέσεις του με τη Δαμασκό το 2022, μετά την αναγνώριση από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ της «ανεξαρτησίας» ουκρανικών περιφερειών που τελούσαν υπό ρωσικό έλεγχο μετά την εισβολή της Μόσχας.

Today, Ukraine and Syria signed a Joint Communiqué on the restoration of diplomatic relations. We welcome this important step and are ready to support the Syrian people on their path to stability.



During our negotiations with President of Syria Ahmed al-Sharaa, we also discussed… pic.twitter.com/HBXsoaRob8 September 24, 2025

«Σήμερα, η Ουκρανία και η Συρία υπέγραψαν Κοινό Ανακοινωθέν για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων. Χαιρετίζουμε αυτό το σημαντικό βήμα και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον συριακό λαό στην πορεία του προς τη σταθερότητα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα, οι δύο πλευρές συζήτησαν «τους πολλά υποσχόμενους τομείς συνεργασίας, τις απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες και τη σημασία της κοινής αντιμετώπισής τους». Όπως πρόσθεσε, «συμφωνήσαμε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης».