Η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, έπειτα από τέσσερα χρόνια, σηματοδοτεί την προσπάθεια της Άγκυρας να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε κλίμα που αναμένεται θερμό, χωρίς όμως να λείπουν τα εμπόδια που δυσκολεύουν την πλήρη αποκατάσταση των διμερών σχέσεων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε να οριοθετήσει τις προσδοκίες, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ είναι «ο μοναδικός ηγέτης που μπορεί να φέρει ειρήνη» σε Ουκρανία και Γάζα, απαντώντας έτσι και στις επικρίσεις Ερντογάν ότι οι αμερικανικές προσπάθειες ήταν ανεπαρκείς. Παράλληλα, τόνισε πως όλοι επιδιώκουν συναντήσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενισχύοντας το μήνυμα ισχύος του Λευκού Οίκου.

Η προσωπική χημεία μεταξύ των δύο ηγετών αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα, καθώς η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ είναι έντονα προσωποκεντρική. Η τουρκική πλευρά ελπίζει να αξιοποιήσει αυτή τη σχέση, προβάλλοντας προτάσεις για οικονομικές και αμυντικές συνεργασίες. Ωστόσο, η πορεία δεν είναι απρόσκοπτη, αφού στη διαπραγματευτική ατζέντα εισέρχονται ζητήματα που αφορούν τη Συρία, το Ισραήλ, το Κογκρέσο και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τις εμπορικές σχέσεις με στόχο να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών, ενώ θα τεθεί και το ζήτημα της αμυντικής βιομηχανίας. Η Άγκυρα επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο είχε αποκλειστεί το 2019 λόγω της αγοράς των ρωσικών συστημάτων S-400. Αν και η Τουρκία κατέβαλε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για έξι μαχητικά, αυτά δεν της παραδόθηκαν ποτέ. Ο σχετικός νόμος που διατηρεί τον αποκλεισμό παραμένει σε ισχύ και δύσκολα θα αλλάξει με το παρόν Κογκρέσο, ενώ η ισχυρή αντίθεση του Ισραήλ αποτελεί ακόμη έναν ανασταλτικό παράγοντα.

Στις συνομιλίες αναμένεται να εξεταστεί και η πιθανή αγορά περίπου 200 επιβατικών αεροσκαφών Boeing από τις Turkish Airlines, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τον στόχο για εμπορικές συναλλαγές 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια τέτοια συμφωνία θα πρόσφερε στον Τραμπ μια γρήγορη νίκη στον οικονομικό τομέα, ενώ η Άγκυρα θα επεδίωκε την προβολή της ως μεσαίας δύναμης με στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες.

Κομβικό σημείο θεωρείται επίσης η Συρία, με τις δύο χώρες να εμφανίζονται πλήρως ευθυγραμμισμένες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Ο νέος απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον συγχρονισμό των αμερικανοτουρκικών δεσμών με τη νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον για την περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα αναμένεται να προβάλει τον ρόλο της στη μεταπολεμική διευθέτηση της Ουκρανίας και στη διασφάλιση της σταθερότητας στη Μαύρη Θάλασσα, εφόσον προκύψει ζήτημα εγγυήσεων ασφάλειας. Παρά τις προσδοκίες, ωστόσο, οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ, η στάση του Κογκρέσου και οι παραδοσιακές ενστάσεις των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από το εάν μπορεί να επιτευχθεί πραγματική αναβάθμιση των σχέσεων.