Η Δανία παραμένει σε συναγερμό μετά από σειρά περιστατικών με drones που προκάλεσαν αναστάτωση στα αεροδρόμια της χώρας, με σοβαρότερο το κλείσιμο του αεροδρομίου του Άαλμποργκ, το βράδυ της Τετάρτης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συντονισμένης επίθεσης, με υπόνοιες ακόμη και για εμπλοκή της Ρωσίας, αν και η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες ως «αβάσιμες».

Τα drones εντοπίστηκαν πάνω από το Άαλμποργκ, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας που εξυπηρετεί και στρατιωτικές πτήσεις, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του για περίπου τρεις ώρες. Ανάλογα περιστατικά παρατηρήθηκαν και σε άλλα τρία αεροδρόμια, σε Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρινστρουπ, χωρίς όμως να διακοπούν οι πτήσεις.

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης ανέφερε ότι ο αριθμός των drones παραμένει αδιευκρίνιστος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ο σκοπός των πτήσεων. «Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones», τόνισε ανώτερος αξιωματικός.

Το συμβάν ακολουθεί το επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης δύο ημέρες νωρίτερα, με παρόμοιο μοτίβο, αλλά και το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Όσλο στη Νορβηγία τη Δευτέρα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, χαρακτήρισε την επίθεση με drones στο Άαλμποργκ «τη σοβαρότερη μέχρι σήμερα στις υποδομές της χώρας».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για «μοτίβο επίμονων διαμαχών στα σύνορά μας», συνδέοντας τα περιστατικά με ευρύτερες προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στη Δανία και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψαν κατηγορηματικά τις υποψίες περί ρωσικής εμπλοκής.

Παρά την εντατική συνεργασία δανικών και νορβηγικών αρχών, οι έρευνες δεν έχουν διαπιστώσει ακόμη κάποια σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

Protothema.gr