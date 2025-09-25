Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια καταστροφική κούρσα εξοπλισμών χωρίς προηγούμενο. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατηγόρησε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιχειρεί να επεκτείνει τη σύγκρουση πέραν της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η τρέχουσα κούρσα εξοπλισμών είναι η «καταστροφικότερη στην ιστορία», καθώς για πρώτη φορά περιλαμβάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Τα δεδομένα είναι απλά. Το να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο είναι φθηνότερο από το να χτίζετε υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος σε πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά σε Πολωνία και Εσθονία, δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ότι ο Πούτιν «δοκιμάζει νέα όρια» και πως κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. «Τώρα ρωσικά ντρόουν πετούν ήδη κατά μήκος της Ευρώπης και οι επιχειρήσεις τους επεκτείνονται», είπε.

Ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε επίσης ότι το Κίεβο θα ξεκινήσει εξαγωγές όπλων σε συμμάχους, αξιοποιώντας συστήματα που έχουν δοκιμαστεί «σε πραγματικό πόλεμο». «Δεν διαθέτουμε τεράστιους πυραύλους για παρελάσεις, αλλά έχουμε drones με εμβέλεια 2.000 έως 3.000 χιλιομέτρων», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να ενισχύσει την παραγωγή της για να προστατεύσει το δικαίωμά της στη ζωή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί αυτόματη εγγύηση ασφάλειας, καθώς οι αδυναμίες των διεθνών θεσμών έχουν επιτρέψει τη συνέχιση του πολέμου. Ωστόσο, εξέφρασε ικανοποίηση για την αλλαγή στάσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη.

«Είχαμε μια καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και συνομιλήσαμε επίσης με πολλούς άλλους σημαντικούς ηγέτες. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία βασίζεται στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή στήριξη για την επόμενη φάση του πολέμου.

ΚΥΠΕ