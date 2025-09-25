Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης για το 2025, εντοπίζοντας 9,6 τόνους ναρκωτικών ουσιών σε αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής. Η ποσότητα, που αποτιμάται σε περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ, κατασχέθηκε τη Δευτέρα (22/9) στο πλαίσιο της αποστολής «Corymbe».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού με τη συνδρομή υπηρεσιών καταπολέμησης ναρκωτικών, θαλάσσιων υπηρεσιών πληροφοριών και της βρετανικής αστυνομίας. Όπως ανακοινώθηκε, το αλιευτικό δεν έφερε σημαία κράτους, ενώ δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την τύχη του πληρώματος. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα ναρκωτικά καταστρέφονται και το σκάφος αφήνεται ελεύθερο.

Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας υπολογίζεται σε σχεδόν 519 εκατ. ευρώ (609 εκατ. δολάρια). Σύμφωνα με την Ατλαντική Ναυτική Περιφέρεια, η επιτυχία αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια ελέγχου του Κόλπου της Γουινέας, όπου η πειρατεία και η διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν διαρκείς απειλές.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου, το γαλλικό ναυτικό είχε ήδη κατασχέσει σχεδόν έξι τόνους κοκαΐνης στην ίδια περιοχή. Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι το 2025 καταγράφεται ως έτος-ρεκόρ, με περισσότερους από 45 τόνους ναρκωτικών να έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τις γαλλικές ναυτικές δυνάμεις.

