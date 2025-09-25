Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ρωσικό μαχητικό βομβαρδιστικό Su-34 τα ξημερώματα της Πέμπτης, την ώρα που εξαπέλυε επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Telegram, το αεροσκάφος καταρρίφθηκε περίπου στις 04:00, ωστόσο οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παρά την επιτυχία αυτή, οι νυχτερινές επιδρομές είχαν τραγικό απολογισμό. Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν. Παράλληλα, στις περιφέρειες Βινίτσια και Κίροβοχραντ, κρίσιμες υποδομές υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Minus russian Su-34 jet 🔥

Ukrainian warriors shot down a russian Su-34 fighter bomber in the Zaporizhzhia direction. This aircraft carried out terrorist attacks on the city of Zaporizhzhia, using guided aerial bombs. pic.twitter.com/hhRJmcPNPT September 25, 2025

Το Su-34 είναι υπερηχητικό μαχητικό βομβαρδιστικό, σχεδιασμένο στη σοβιετική εποχή και σε παραγωγή από το 2006, με περίπου 150 μονάδες να έχουν κατασκευαστεί. Το αεροσκάφος χρησιμοποιεί βόμβες ολίσθησης, όπλα που επιτρέπουν την προσβολή στόχων από μεγάλες αποστάσεις, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του από αντιαεροπορικά συστήματα. Οι βόμβες αυτές έχουν πλήξει επανειλημμένα πόλεις όπως η Ζαπορίζια και το Χάρκοβο, πέραν των ουκρανικών αμυντικών γραμμών, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από τριάμισι χρόνια.

