Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να συγκεντρωθούν εσπευσμένα την επόμενη εβδομάδα σε βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση.

Η αιφνίδια εντολή έχει προκαλέσει ανησυχία και σύγχυση, ιδίως μετά τις συνεχείς απομακρύνσεις ανώτερων αξιωματούχων από την κυβέρνηση Τραμπ το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, η διαταγή εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας, εν μέσω κινδύνου κυβερνητικού «λουκέτου», λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση σχεδίου της ομάδας Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο για ριζική αναδιάρθρωση της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας.

Σε σχετική ανακοίνωση σήμερα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ «θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς του ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι υπηρετούν στις ΗΠΑ και εκτός χώρας. Η εντολή, όπως είπαν οι ίδιες πηγές, αφορά όλους τους αξιωματικούς με βαθμό ταξίαρχου και άνω ή τον αντίστοιχο του Ναυτικού που κατέχουν θέσεις διοίκησης, μαζί με τους ανώτερους υπαξιωματικούς τους. Συνήθως, οι αξιωματικοί αυτοί έχουν υπό τις εντολές τους εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρατιώτες.

Ανώτατοι διοικητές από εμπόλεμες ζώνες, καθώς και στρατιωτικοί σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να παραστούν, ανέφεραν οι πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η εντολή δεν ισχύει για ανώτατους αξιωματικούς σε επιτελικές θέσεις.

Η συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του υπουργείου Άμυνας, το οποίο εσχάτως έχει μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου, έχει δημιουργήσει ήδη σημαντικά ερωτήματα, καθώς δεν έχει προηγούμενο μία τέτοια κίνηση που αφορά έναν τόσο μεγάλο αριθμό εν ενεργεία ανώτατων αξιωματικών.

Σημαντικά κενά αφήνει και η επιλογή του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου να μη στείλει την παραμικρή ενημέρωση αναφορικά με την ατζέντα και τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης.

Η εντολή έρχεται καθώς ο Χέγκσεθ έχει ήδη προχωρήσει μονομερώς σε τεράστιες αλλαγές στο Πεντάγωνο, όπως τη μείωση των ανώτατων αξιωματικών κατά 20%, την απόλυση αξιωματικών χωρίς αιτιολόγηση και τη δημοφιλή αλλά αμφιλεγόμενη εντολή μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει επίσης μια νέα εθνική στρατηγική άμυνας, που αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στην προστασία της αμερικανικής ενδοχώρας, μετά από χρόνια εστίασης στην Κίνα ως κορυφαία απειλή. Ορισμένοι που γνωρίζουν για την εντολή ταξιδιού θεωρούν ότι αυτό θα είναι το θέμα που θα τεθεί στη συνάντηση.

