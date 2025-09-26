Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η άγρια δολοφονία της 42χρονης Εσέρ Καρατσά από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της, Ατίλα Αγίνταπλι, μέσα στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, στην πόλη Καχρανμαρμαράς. Το έγκλημα κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας οργή και συγκλονισμό στην κοινή γνώμη.

Στο βίντεο διακρίνεται ο δράστης να μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του κρατώντας μια μαύρη τσάντα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα επιχειρεί να διαφύγει, ωστόσο εκείνος την καταδιώκει, βγάζει από την τσάντα καραμπίνα και την πυροβολεί εξ επαφής σε σκάλα του νοσοκομείου, ενώ το θύμα σήκωνε τα χέρια ψηλά εκλιπαρώντας τον να σταματήσει. Ο 44χρονος συνέχισε να πυροβολεί άλλες δύο φορές προτού τραπεί σε φυγή.

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!



Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna September 24, 2025

Η δολοφονία συνέβη μόλις μία ημέρα μετά την έκδοση περιοριστικών μέτρων από την 42χρονη σε βάρος του δράστη. Ο Αγίνταπλι συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, με τις εισαγγελικές αρχές να ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.

Το θύμα, μητέρα δύο παιδιών, είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον πρώην σύζυγό της για απειλές, με την υπόθεση να αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την οξύτητα του προβλήματος της έμφυλης βίας στην Τουρκία.

Protothema.gr