Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα τέθηκε σε πρόσφατη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, όχι. Δεν πρόκειται να συμβεί», τόνισε σε δηλώσεις του την Πέμπτη. Πρόσθεσε ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και με ηγέτες στη Μέση Ανατολή, τους οποίους χαρακτήρισε «σπουδαίους ανθρώπους», εκφράζοντας αισιοδοξία πως «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα και ίσως ακόμη και στην ειρήνη».

Trump:



I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow, not going to happen.



It's been enough, it's time to stop now.

Η τοποθέτηση Τραμπ έρχεται ενώ ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό πίεση από ακροδεξιούς εταίρους στην κυβέρνησή του να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, κάτι που προκαλεί έντονη ανησυχία σε αραβικά κράτη. Η Δυτική Όχθη, που κατελήφθη από το Ισραήλ το 1967, θεωρείται από τους Παλαιστινίους αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Νετανιάχου και ο σύμβουλος στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ είχαν συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για να εξετάσουν το αμερικανικό πλαίσιο.

Trump:



We are close to peace in Gaza, a first in 2,000 years.

Το σχέδιο, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο Τζάρεντ Κούσνερ, προβλέπει συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 12, ο Νετανιάχου εμφανίζεται επιφυλακτικός, καθώς το σχέδιο δεν προβλέπει τον άμεσο αφοπλισμό της Χαμάς ούτε την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, παλαιστινιακοί εκπρόσωποι στον ΟΗΕ επιχειρούν να οργανώσουν απεργία κατά την αυριανή ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή αραβικών, αφρικανικών και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

