Σκηνές που θύμισαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, όταν περίπου 30 μασκοφόροι εισέβαλαν και απέσπασαν λεία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Heller Jewelers στην πόλη Σαν Ραμόν, ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να σπάνε προθήκες και να αποχωρούν μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό. Όταν η πόρτα ασφαλείας έκλεισε, ένας από τους ληστές πυροβόλησε για να διασφαλίσει τη διαφυγή της ομάδας.

Η αστυνομία εκτιμά ότι η ληστεία ήταν προσχεδιασμένη, καθώς οι δράστες έφθασαν με έξι οχήματα τα οποία στάθμευσαν σε μικρή απόσταση από το κατάστημα. Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ωστόσο διακόπηκε επειδή τα αυτοκίνητα κινούνταν ανάποδα σε κεντρικούς δρόμους με ταχύτητες που ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, θέτοντας σε κίνδυνο πολίτες.

Drone της αστυνομίας κατέγραψε κρίσιμα στοιχεία για τα οχήματα και τους δράστες, οδηγώντας σε συλλήψεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Οι ύποπτοι, ηλικίας 17 έως 31 ετών, προέρχονται όλοι από το Όκλαντ και θεωρούνται μέλη ομάδας που έχει διαπράξει παρόμοια εγκλήματα στην περιοχή.

Οι αρχές κατάσχεσαν δύο όπλα και μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία εκτιμάται ότι έπεσαν ή εγκαταλείφθηκαν από τους ληστές κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους.

