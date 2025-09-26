Για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο, τις ενεργειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό μίλησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Κάιρο ανάλογης με αυτήν που έχει υπογράψει η Άγκυρα με τη Λιβύη για τη θαλάσσια δικαιοδοσία, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Αίγυπτο «έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα». Επισήμανε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει παραβίαση δικαιωμάτων ή κυριαρχίας άλλων χωρών, αλλά είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα.

«Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα λάβουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους, καζάν-καζάν» (σ.σ win-win), δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για το Κυπριακό, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Άγκυρα αποκλείει την ομοσπονδία και επιμένει στη λύση δύο κρατών. «Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών», ανέφερε.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκύπριους ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη», ενώ εξέφρασε την ευχή οι εκλογές στα κατεχόμενα να είναι «ευοίωνες» και να οδηγήσουν, όπως είπε, στη «σωστή επιλογή».

