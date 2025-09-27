Ένα απόρρητο έγγραφο με 21 σημεία περιγράφει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Το περιεχόμενο του σχεδίου αποκαλύφθηκε πρόσφατα, φέρνοντας νέα διάσταση στις συζητήσεις για το μέλλον της περιοχής.

Το σχέδιο καταρτίστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ με τη συμβολή του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ παρουσιάστηκε σε ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως σημειώνει η ισραηλινή εφημερίδα, η στροφή είναι θεαματική, αφού μόλις τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για ενδεχόμενη «μεταφορά» των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας. Τώρα το σχέδιο ενθαρρύνει ρητά την παραμονή τους, τη σταδιακή ανοικοδόμηση της περιοχής και μελλοντικά μια «πολιτική λύση» με προοπτική κράτους.

Οι βασικές αρχές

Το σχέδιο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, μαζική ανθρωπιστική βοήθεια, προσωρινή διοίκηση από Παλαιστινίους τεχνοκράτες, πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και συμμετοχή διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Στον ορίζοντα, η πιθανότητα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους μετά την αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η πρόταση περιέχει και «κόκκινες γραμμές» για την ισραηλινή πλευρά: πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, μηδενικός ρόλος της στην επόμενη διοίκηση, αποστρατιωτικοποίηση και διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι «έντονη διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις ημέρες και θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί», τονίζοντας ότι όλες οι χώρες της περιοχής συμμετέχουν, ενώ Ισραήλ και Χαμάς είναι ενήμερα σε όλα τα επίπεδα.

Τα 21 σημεία του αμερικανικού σχεδίου:

1. Η Γάζα θα γίνει αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, χωρίς να συνιστά απειλή για τους γείτονές της.

2. Ανοικοδόμηση της Γάζας προς όφελος των κατοίκων της.

3. Άμεσος τερματισμός του πολέμου με σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.

4. Απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.

5. Απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και επιστροφή σορών Παλαιστινίων μετά την επιστροφή των ομήρων.

6. Αμνηστία για μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη – ασφαλής αποχώρηση για όσους θέλουν να φύγουν.

7. Μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας με τουλάχιστον 600 φορτηγά ημερησίως και έργα υποδομών.

8. Διανομή βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Ερυθρά Ημισέληνος), χωρίς παρέμβαση Ισραήλ ή Χαμάς.

9. Διοίκηση από προσωρινή κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπό διεθνή εποπτεία, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.

10. Οικονομικό σχέδιο ανοικοδόμησης, με εμπειρογνώμονες και επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

11. Δημιουργία οικονομικής ζώνης με μειωμένους δασμούς και ειδικές ρυθμίσεις πρόσβασης.

12. Ενθάρρυνση παραμονής των Παλαιστινίων στη Γάζα, με δυνατότητα επιστροφής για όσους τυχόν φύγουν.

13. Καμία εμπλοκή της Χαμάς στη διακυβέρνηση – καταστροφή επιθετικών υποδομών (τούνελ κ.ά.).

14. Περιφερειακές εγγυήσεις ασφάλειας ώστε να τηρηθούν οι όροι και να πάψει η Γάζα να αποτελεί απειλή.

15. Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης για να εποπτεύει την ασφάλεια και να εκπαιδεύει παλαιστινιακή αστυνομία.

16. Δέσμευση του Ισραήλ να μην καταλάβει ή προσαρτήσει τη Γάζα, με σταδιακή παράδοση εδαφών στη διεθνή δύναμη.

17. Εφαρμογή των όρων ακόμη και μερικώς, σε περιοχές που θα εκκενωθούν, αν η Χαμάς αρνηθεί το σχέδιο.

18. Δέσμευση Ισραήλ να μην πλήξει το Κατάρ, με αναγνώριση του ρόλου του στη μεσολάβηση.

19. Διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού, με διαθρησκιακό διάλογο για αλλαγή αφηγήματος.

20. Όταν προχωρήσει η ανοικοδόμηση και η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή αξιόπιστη πορεία προς παλαιστινιακό κράτος.

21. Εγκαθίδρυση διαλόγου ΗΠΑ – Ισραήλ – Παλαιστινίων για «πολιτικό ορίζοντα» ειρηνικής συνύπαρξης.

