Ο Βασιλιάς Κάρολος φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποκάλυψη της Telegraph, που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Κάρολο, κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της από τις ρωσικές δυνάμεις – μια τοποθέτηση που θεωρείται στροφή 180 μοιρών, σε σχέση με την προηγούμενη θέση του ότι θα έπρεπε να υπάρξουν εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία για τερματισμό του πολέμου. Η αλλαγή στάσης ήρθε μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όταν ρωτήθηκε από την Telegraph αν η ουκρανική αντιπροσωπεία έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι, προτίμησε να εξάρει τις προσπάθειες του Βασιλιά Καρόλου και του Σερ Κιρ Στάρμερ: «Η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ σημαντική. Γνωρίζω τη θέση της Αυτού Μεγαλειότητας, του πρωθυπουργού Στάρμερ και των ανθρώπων που συνάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν είναι τυχαίο ότι η αλλαγή στάσης του Τραμπ ήρθε λίγο μετά τις συνομιλίες του με τον Βασιλιά, ο οποίος φέρεται να συζήτησε ιδιαιτέρως το ζήτημα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης.

King Charles expressed his support for Ukraine:



"Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine, to deter aggression, and to secure peace," he said.



It's such a nice gesture, and Trump does need a reminder. pic.twitter.com/hpQaH0jXHi September 17, 2025

Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια, στο Κάστρο του Γουίνδσορ, περνώντας μαζί μια ολόκληρη ημέρα. Στο επίσημο δείπνο, ο μονάρχης αναφέρθηκε με πολιτικό τόνο στην Ουκρανία, λέγοντας: «Οι χώρες μας έχουν τη στενότερη σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που έχει υπάρξει ποτέ. Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Η Telegraph αποκαλύπτει επίσης ότι ο Ζελένσκι, στη συνάντησή του με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησε την αποστολή πυραύλων Tomahawk ικανών να πλήξουν τη Μόσχα, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε διαπραγματεύσεις για ειρήνη.

Παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα αποδεχθεί το αίτημα, αν και ο Ζελένσκι υπονόησε θετική στάση μιλώντας πρόσφατα στον ιστότοπο Axios.

protothema.gr